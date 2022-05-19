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  4. Левандовски готов на сокращение зарплаты ради Барселоны
Испания
19 мая 2022, 21:05 |
699
0

Левандовски готов на сокращение зарплаты ради Барселоны

Форвард твердо нацелен уйти из «Баварии»

19 мая 2022, 21:05 |
699
0
Левандовски готов на сокращение зарплаты ради Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Работа над трансфером Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону» продолжается. Ранее сообщалось о том, что польский форвард согласовал с каталонцами контракт до 2025 года.

По информации испанских СМИ, ради перехода в «Барселону» Левандовски готов пойти на сокращение зарплаты. Сейчас в «Баварии» он зарабатывает 22 миллиона евро в год.

Сейчас главное препятствие на пути трансфера – переговоры по поводу трансферной стоимости игрока. «Бавария» хочет получить не менее 40 миллионов евро, несмотря на то, что контракт 33-летнего поляка истекает летом 2023 года.

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Роберт Левандовски Бавария Барселона
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Источник El Mundo Deportivo
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