Левандовски готов на сокращение зарплаты ради Барселоны

Работа над трансфером Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону» продолжается. Ранее сообщалось о том, что польский форвард согласовал с каталонцами контракт до 2025 года.

По информации испанских СМИ, ради перехода в «Барселону» Левандовски готов пойти на сокращение зарплаты. Сейчас в «Баварии» он зарабатывает 22 миллиона евро в год.

Сейчас главное препятствие на пути трансфера – переговоры по поводу трансферной стоимости игрока. «Бавария» хочет получить не менее 40 миллионов евро, несмотря на то, что контракт 33-летнего поляка истекает летом 2023 года.