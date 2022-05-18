Испания18 мая 2022, 10:34 |
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Левандовски согласовал трехлетний контракт с Барселоной
Каталонский клуб ведет переговоры с «Баварией»
18 мая 2022, 10:34 |
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«Барселона» близка к подписанию форварда «Баварии» Роберта Левандовски.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, польский футболист согласовал условия личного контракта, который будет истекат 31 июня 2025 года.
В данный момент каталонский и мюнхенский клубы ведут переговоры о трансферы. Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет получить за Роберта около 40 млн евро.
В этом сезоне Левандовски забил 50 голов в 46 матчах за «Баварию».
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