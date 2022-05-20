Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в ПСЖ
Франция
20 мая 2022, 16:48 | Обновлено 20 мая 2022, 17:32
177
1

Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в ПСЖ

Нападающий сборной Франции передумал переходить в «Реал»?

20 мая 2022, 16:48 | Обновлено 20 мая 2022, 17:32
177
1
Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кіліан Мбаппе

Переход 23-летнего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может не состояться. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в пятницу ситуация кардинально изменилась - игрок может остаться в столице Франции, заключив новый контракт с парижанами.

Также мать Мбаппе сообщила, что Килиан достиг практически аналогичных договоренностей, как с «ПСЖ», так и с «Реалом», поэтому теперь осталось дождаться решения игрока. Мбаппе должен объявить свое решение в воскресенье.

Ранее сообщалось, что «Реал» закрыл сделку по трансферу, но не объявляет о сделке официально до тех пор, пока сам 23-летний француз не выступит с заявлением об уходе из «ПСЖ».

По теме:
Реал Мадрид - Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
100 миллионов. Милан повесил ценник на своего вингера
Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
Футбол | 20 мая 2022, 10:45 4
ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения

Болельщик долго провоцировал тренера «Кристал Пэлас», за что получил поджопник

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 19 мая 2022, 23:58 1
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)

В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Футбол | 20.05.2022, 05:50
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Футбол | 20.05.2022, 15:05
Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Другие виды | 20.05.2022, 09:00
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Westwood.
Він візьме гроші зараз 
тому що молодий 
ну можливо це його можливість хз
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
19.05.2022, 01:35
Футбол
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
19.05.2022, 23:42 6
Футбол
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине будет продлено еще на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине будет продлено еще на 3 месяца
18.05.2022, 18:17 3
Война
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
19.05.2022, 11:52 1
Война
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
20.05.2022, 07:12 1
Киберспорт
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
19.05.2022, 00:56 2
Футбол
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
19.05.2022, 08:35 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем