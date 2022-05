Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в ПСЖ

Переход 23-летнего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может не состояться. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в пятницу ситуация кардинально изменилась - игрок может остаться в столице Франции, заключив новый контракт с парижанами.

Также мать Мбаппе сообщила, что Килиан достиг практически аналогичных договоренностей, как с «ПСЖ», так и с «Реалом», поэтому теперь осталось дождаться решения игрока. Мбаппе должен объявить свое решение в воскресенье.

Kylian Mbappé’s mother Fayza: “We have an agreement with both Real Madrid and Paris Saint-Germain. Kylian will now decide”, she told @KoraPlusEG. 🚨⭐️ #Mbappé



“The two offers from PSG and Real Madrid are almost identical. It’s up to Kylian now, he will make a decision”. pic.twitter.com/ad1MZ1JhxU