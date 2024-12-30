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30 декабря 2024, 13:36 |
2072
8

Милевский признался, в каком самом необычном месте у него был секс

Бывший футболист «Динамо» раскрыл подробности своей интимной жизни

30 декабря 2024, 13:36 |
2072
8
Милевский признался, в каком самом необычном месте у него был секс
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, в каком самом необычном месте у него был секс:

«В туалете ресторана».

Артем Милевский запомнился украинским болельщикам не только выступлениями за сборную Украины и киевское «Динамо», которому отдал 10 лет карьеры, но и резонансными историями об употреблении алкоголя и времяпрепровождении в ночных клубах.

Ранее Артем Милевский высказался о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Йожефе Сабо.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Khafre
в Мадриді також був
коли Реал відвозив вас 5:1
Містер Сашо має добре памятати цей матч
він тоді раніше кінчив за партнерів
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+5
umnuy2
да уж...я думал скажет где-то там на эйфелевой башне а тут в туалете ресторана---скажите ему кто-то что это не необычное место-там всегда теребонькаются
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+1
FootFoodBol
Не удивлюсь если это был раут посвященный ,,Нравственности")
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0
Перець
тема сек са розрита не повністю
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0
Gargantua81
видел в нескольких ресторанах уже, что делают специальную комнату для перепихона, чтобы не мешали другим какать
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0
Winner21
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0
Saar
А спорт юей молодці🤣🤣 взяли інтерв'ю у Мілнвського, а тепер кожен день по фразі вставляють, як "новиниу". І контент на сайті і робота, якби, йде🤣🤣.
А там серії нового сезону про Луніна, Судакова, Мудрика і Зубкова підійдуть 🤣🤣🤣🤣
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0
Бензар Євген
У цьому місці подробніше))🔥
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0
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