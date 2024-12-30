Другие новости30 декабря 2024, 13:36 |
2072
8
Милевский признался, в каком самом необычном месте у него был секс
Бывший футболист «Динамо» раскрыл подробности своей интимной жизни
30 декабря 2024, 13:36 |
2072
8
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, в каком самом необычном месте у него был секс:
«В туалете ресторана».
Артем Милевский запомнился украинским болельщикам не только выступлениями за сборную Украины и киевское «Динамо», которому отдал 10 лет карьеры, но и резонансными историями об употреблении алкоголя и времяпрепровождении в ночных клубах.
Ранее Артем Милевский высказался о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Йожефе Сабо.
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коли Реал відвозив вас 5:1
Містер Сашо має добре памятати цей матч
він тоді раніше кінчив за партнерів
А там серії нового сезону про Луніна, Судакова, Мудрика і Зубкова підійдуть 🤣🤣🤣🤣