Милевский признался, в каком самом необычном месте у него был секс

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, в каком самом необычном месте у него был секс:

«В туалете ресторана».

Артем Милевский запомнился украинским болельщикам не только выступлениями за сборную Украины и киевское «Динамо», которому отдал 10 лет карьеры, но и резонансными историями об употреблении алкоголя и времяпрепровождении в ночных клубах.

Ранее Артем Милевский высказался о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Йожефе Сабо.