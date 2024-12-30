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WTA
30 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 30 декабря 2024, 20:39
76
0

Определена первая пара 1/4 финала United Cup 2025. С кем сыграет Китай?

Германия сыграет с Казахстаном, китайцы ждут победителя группы А

30 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 30 декабря 2024, 20:39
76
0
Определена первая пара 1/4 финала United Cup 2025. С кем сыграет Китай?
United Cup

30 декабря состоялись очередные матчевые противостояния United Cup 2025.

По итогам игрового дня были определены три четвертьфиналиста: Казахстан, Германия и Китай.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте плей-офф Казахстан встретится с Германией, а Китай проведет поединок против победителя группы А, который определится в 31 декабря в противостоянии США и Хорватии.

Без плей-офф гарантировано останутся: Испания, Канада, Греция, Швейцария, Норвегия и Бразилия.

Всего осталось провести 4 матчевых встречи (по одной в разных группах). 31 декабря на кортах сойдутся Италия с Францией и США с Хорватией, а 1 января пройдут игры Польша – Чехия, Великобритания – Австралия.

Сетка плей-офф United Cup 2025:

Таблицы групп United Cup 2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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