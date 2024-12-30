Определена первая пара 1/4 финала United Cup 2025. С кем сыграет Китай?
Германия сыграет с Казахстаном, китайцы ждут победителя группы А
30 декабря состоялись очередные матчевые противостояния United Cup 2025.
По итогам игрового дня были определены три четвертьфиналиста: Казахстан, Германия и Китай.
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На старте плей-офф Казахстан встретится с Германией, а Китай проведет поединок против победителя группы А, который определится в 31 декабря в противостоянии США и Хорватии.
Без плей-офф гарантировано останутся: Испания, Канада, Греция, Швейцария, Норвегия и Бразилия.
Всего осталось провести 4 матчевых встречи (по одной в разных группах). 31 декабря на кортах сойдутся Италия с Францией и США с Хорватией, а 1 января пройдут игры Польша – Чехия, Великобритания – Австралия.
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