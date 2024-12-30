Левый Берег прекратил сотрудничество с директором клуба
Олег Егоров работал в столичном клубе с 2020 года
В столичном клубе «Левый Берег» сообщили о завершении сотрудничества с директором клуба Олегом Егоровым.
Функционер занимался развитием детской академии и созданием любительской команды, которая за четыре года получила право выступать в Премьер-лиге Украины.
Как отмечают в клубе, Олег Егоров выполнял многочисленные ключевые функции, среди которых обеспечение стабильной и эффективной работы клуба, налаживание партнерских связей, а также создание благоприятных условий для развития игроков, тренеров и всего персонала.
Руководство клуба поблагодарило бывшего директора за его вклад и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.
Ранее стало известно, что «Левый Берег» запланировал спарринг с лидером Первой лиги.
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