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  4. ВИДЕО. Цитаишвили забил дебютный гол за Вислу Краков
Польша
15 мая 2022, 20:10 | Обновлено 15 мая 2022, 20:21
880
0

ВИДЕО. Цитаишвили забил дебютный гол за Вислу Краков

Игрок «Динамо» отличился в матче чемпионате Польши

15 мая 2022, 20:10 | Обновлено 15 мая 2022, 20:21
880
0
ВИДЕО. Цитаишвили забил дебютный гол за Вислу Краков
ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Вислы» Георгий Цитаишвили отличился голом в матче чемпионата Польши с клубом «Радомяк» (2:4).

21-летний вингер открыл счет на восьмой минуте встречи.

Отметим, что права на Цитаишвили принадлежат киевскому «Динамо», в польском клубе он играет в аренде.

Ранее Георгий сыграл в Экстракласе пять матчей, оформил две результативные передачи.

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Георгий Цитаишвили Висла Краков чемпионат Польши по футболу Радомяк
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