ВИДЕО. Цитаишвили забил дебютный гол за Вислу Краков

Полузащитник «Вислы» Георгий Цитаишвили отличился голом в матче чемпионата Польши с клубом «Радомяк» (2:4).

21-летний вингер открыл счет на восьмой минуте встречи.

Отметим, что права на Цитаишвили принадлежат киевскому «Динамо», в польском клубе он играет в аренде.

Ранее Георгий сыграл в Экстракласе пять матчей, оформил две результативные передачи.

🇵🇱🇬🇪| Gio Tsitaishvili scores his debut goal for @WislaKrakowSA ⚽️⚽️⚽️



A lovely finish on his weaker right foot!pic.twitter.com/y8th18HA7H