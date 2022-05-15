ВИДЕО. Цитаишвили забил дебютный гол за Вислу Краков
Игрок «Динамо» отличился в матче чемпионате Польши
Полузащитник «Вислы» Георгий Цитаишвили отличился голом в матче чемпионата Польши с клубом «Радомяк» (2:4).
21-летний вингер открыл счет на восьмой минуте встречи.
Отметим, что права на Цитаишвили принадлежат киевскому «Динамо», в польском клубе он играет в аренде.
Ранее Георгий сыграл в Экстракласе пять матчей, оформил две результативные передачи.
🇵🇱🇬🇪| Gio Tsitaishvili scores his debut goal for @WislaKrakowSA ⚽️⚽️⚽️— Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 15, 2022
A lovely finish on his weaker right foot!pic.twitter.com/y8th18HA7H
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