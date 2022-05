ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда

«Манчестер Сити» официально сообщил о том, что достиг соглашения с «Боруссией» Дортмунд по поводу трансфера Эрлинга Холанда.

Норвежский форвард станет игроком чемпионов Англии с 1 июля 2022 года. Условия трансфера и личного контракта 21-летнего Холанда не сообщаются.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Манчестер Сити» активирует клаусулу в контракте Холанда в размере 75 миллионов евро.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.