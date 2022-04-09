Калинина вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал парного разряда на грунтовом турнире в американском Чарльстоне.
Украинка в паре с Белиндой Бенчич из Швейцарии в четвертьфинале в двух сетах разгромила соперниц – Анну Бондар из Венгрии и Магдалену Френх из Польши. Матч длился ровно 1 час.
WTA 500. Чарльстон (США)
Женщины, парный разряд, 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) / Белинда Бенчич (Швейцария) – Анна Бондар (Венгрия) / Магдалена Френх (Польша) – 6:1, 6:2
Ранее Калинина выбыла из одиночного разряда, проиграв в четвертьфинале Онс Жабер из Туниса – 3:6, 2:6.
Источник — Sport.ua
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