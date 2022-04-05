5 апреля в 22:00 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Ливерпуль».
Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук заявлен в запасе.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Бенфика – Ливерпуль. Яремчук в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
💺 Subs: Helton Leite, Valentino, Morato, André Almeida, Meïte, João Mário, Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, Gil Dias, Nemanja, Seferovic e Yaremchuk.— SL Benfica (@slbenfica_en) April 5, 2022
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴— Liverpool FC (@LFC) April 5, 2022
How we line up to face @SLBenfica tonight! 👊#SLBLIV | #UCL
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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