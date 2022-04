5 апреля в 22:00 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Ливерпуль».

Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук заявлен в запасе.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бенфика – Ливерпуль. Яремчук в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

