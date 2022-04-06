В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде обыграл «Бенфику» (3:1)
У гостей голами отметились Ибраима Конате и Садио Мане, а также Луис Диас в конце игры. У хозяев отличился Дарвин Нуньес. Украинец Роман Яремчук вышел на замену во втором тайме.
Ответная игра команд состоится 13 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле.
Лига чемпионов 2021/22
1/4 финала. Первый матч. 4 апреля
Бенфика (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3
Голы: Конате, 17 (0:1). Мане, 34 (0:2). Нуньес, 49 (1:2). Диас, 87 (1:3)
Бенфика: Влаходимос, Жилберту, Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Эвертон (Яремчук, 82), Рафа Силва, Вайгль, Таарабт (Мейте, 70), Нуньес, Рамуш (Жоау Мариу, 87).
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александр-Арнольд (Гомес, 89), Фабиньо, Тиагу Алькантара (Хендерсон, 61), Кейта (Милнер, 89), Диас, Мане (Роберто Фирмино, 61), Салах (Диогу Жота, 61).
Предупреждения: Таарабт, 63 – Тиагу Алькантара, 58.
Судья: Мансано (Испания)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Конате, 17 мин.
ГОЛ! 0:2. Мане, 34 мин.
ГОЛ! 1:2. Нуньес, 49 мин.
ГОЛ! 1:3. Диас, 87 мин.
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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