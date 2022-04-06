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Бенфика
1 : 3
Ливерпуль
05.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Ливерпуль – 1:3. Неудача команды Яремчука. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 06.04.2022 00:23
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Бенфика – Ливерпуль – 1:3. Неудача команды Яремчука. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде обыграл «Бенфику» (3:1)

У гостей голами отметились Ибраима Конате и Садио Мане, а также Луис Диас в конце игры. У хозяев отличился Дарвин Нуньес. Украинец Роман Яремчук вышел на замену во втором тайме.

Ответная игра команд состоится 13 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала. Первый матч. 4 апреля

Бенфика (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3

Голы: Конате, 17 (0:1). Мане, 34 (0:2). Нуньес, 49 (1:2). Диас, 87 (1:3)

Бенфика: Влаходимос, Жилберту, Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Эвертон (Яремчук, 82), Рафа Силва, Вайгль, Таарабт (Мейте, 70), Нуньес, Рамуш (Жоау Мариу, 87).

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александр-Арнольд (Гомес, 89), Фабиньо, Тиагу Алькантара (Хендерсон, 61), Кейта (Милнер, 89), Диас, Мане (Роберто Фирмино, 61), Салах (Диогу Жота, 61).

Предупреждения: Таарабт, 63 – Тиагу Алькантара, 58.

Судья: Мансано (Испания)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Конате, 17 мин.

ГОЛ! 0:2. Мане, 34 мин.

ГОЛ! 1:2. Нуньес, 49 мин.

ГОЛ! 1:3. Диас, 87 мин.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
49' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
34' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
17' ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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