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Бенфика
1 : 3
Ливерпуль
05.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль на выезде уверенно переиграл Бенфику, Яремчук вышел на замену

Английский клуб одной ногой в полуфинале

  • 05.04.2022 23:55
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Ливерпуль на выезде уверенно переиграл Бенфику, Яремчук вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый матч четвертьфинального противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Ливерпулем».
 
Английский клуб выиграл с преимуществом в два гола, ответная встреча состоится 13 апреля.
 
Украинец Роман Яремчук вышел на 82-й минуте, но помочь своей команде не смог.
 
Лига чемпионов. 1/4 финала
 
«Бенфика» – «Ливерпуль» – 1:3
Голы: 0:1 – 17 Конате, 0:2 – 34 Мане, 1:2 – 49 Нуньес, 1:3 – 87 Диас.

«Бенфика» – Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Мейте, 70), Рафа Силва, Вайгль, Эвертон (Яремчук, 82), Нуньес, Гонсалу Рамуш (Жоау Мариу, 86).
«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 61), Фабиньо, Кейта (Милнер, 89), Салах (Диогу Жота, 61), Мане (Фирмино, 61), Диас.

Источник — Sport.ua

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