Ливерпуль на выезде уверенно переиграл Бенфику, Яремчук вышел на замену

Состоялся первый матч четвертьфинального противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Ливерпулем».



Английский клуб выиграл с преимуществом в два гола, ответная встреча состоится 13 апреля.



Украинец Роман Яремчук вышел на 82-й минуте, но помочь своей команде не смог.



Лига чемпионов. 1/4 финала



«Бенфика» – «Ливерпуль» – 1:3

Голы: 0:1 – 17 Конате, 0:2 – 34 Мане, 1:2 – 49 Нуньес, 1:3 – 87 Диас.

«Бенфика» – Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Мейте, 70), Рафа Силва, Вайгль, Эвертон (Яремчук, 82), Нуньес, Гонсалу Рамуш (Жоау Мариу, 86).

«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 61), Фабиньо, Кейта (Милнер, 89), Салах (Диогу Жота, 61), Мане (Фирмино, 61), Диас.