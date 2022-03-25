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16-летняя чешка Фругвиртова обыграла 20-ю сеяную в Майами

Линда готова покорять новые вершины

  • 25.03.2022 21:46
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16-летняя чешка Фругвиртова обыграла 20-ю сеяную в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Фругвиртова

16-летняя чешка Линда Фругвиртова (№279) сенсационно выиграла матч второго круга в Майами, обыграв в трех сетах 20-ю сеяную бельгийку Элизу Мертенс.
 
Линда, которая получила уайл-кард от организаторов, впервые играла против соперницы из топ-50. Неудивительно, что это ее самая высокорейтинговая победа в карьере.
 
Майами. Второй круг
Линда Фругвиртова (Чехия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:5, 2:6, 6:1
 
Отметим, что Линда впервые играет на турнире такого уровня. Далее ей предстоит сразится с победительницей матча между Викторией Азаренко и Екатериной Александровой.

Источник — Sport.ua

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