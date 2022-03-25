16-летняя чешка Фругвиртова обыграла 20-ю сеяную в Майами

16-летняя чешка Линда Фругвиртова (№279) сенсационно выиграла матч второго круга в Майами, обыграв в трех сетах 20-ю сеяную бельгийку Элизу Мертенс.
Линда, которая получила уайл-кард от организаторов, впервые играла против соперницы из топ-50. Неудивительно, что это ее самая высокорейтинговая победа в карьере.
Майами. Второй круг
Линда Фругвиртова (Чехия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:5, 2:6, 6:1
Отметим, что Линда впервые играет на турнире такого уровня. Далее ей предстоит сразится с победительницей матча между Викторией Азаренко и Екатериной Александровой.
✨ BIGGEST win of her career ✨— wta (@WTA) March 25, 2022
16 year-old wildcard Linda Fruhvirtova knocks out the No.20 seed Mertens!#MiamiOpen pic.twitter.com/JL7zVENyzE
Источник — Sport.ua
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