16-летняя чешка Фругвиртова обыграла 20-ю сеяную в Майами

16-летняя чешка Линда Фругвиртова (№279) сенсационно выиграла матч второго круга в Майами, обыграв в трех сетах 20-ю сеяную бельгийку Элизу Мертенс.



Линда, которая получила уайл-кард от организаторов, впервые играла против соперницы из топ-50. Неудивительно, что это ее самая высокорейтинговая победа в карьере.



Майами. Второй круг

Линда Фругвиртова (Чехия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:5, 2:6, 6:1



Отметим, что Линда впервые играет на турнире такого уровня. Далее ей предстоит сразится с победительницей матча между Викторией Азаренко и Екатериной Александровой.

✨ BIGGEST win of her career ✨



16 year-old wildcard Linda Fruhvirtova knocks out the No.20 seed Mertens!#MiamiOpen pic.twitter.com/JL7zVENyzE