Гари ЛИНЕКЕР: «Как Ярмоленко может играть? Украинцы невероятные»

Известный в прошлом британский футболист, а сейчас эксперт на ТВ Гари Линекер удивлен тому, что Андрей Ярмоленко в состоянии выходить на поле и делать свою работу, несмотря на войну в стране.

Ярмоленко сегодня забил гол в матче АПЛ.

«Победа «Вест Хэма» и гол Андрея Ярмоленко. Не понимаю, как он смог сосредоточиться, выйти на поле и даже забить. Украинцы невероятные».



A win for @WestHam and a goal for Andriy Yarmolenko. How he manages to focus and play, let alone come on and score is beyond me. Ukrainians are incredible. 🇺🇦