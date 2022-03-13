Гари ЛИНЕКЕР: «Как Ярмоленко может играть? Украинцы невероятные»

Известный в прошлом британский футболист, а сейчас эксперт на ТВ Гари Линекер удивлен тому, что Андрей Ярмоленко в состоянии выходить на поле и делать свою работу, несмотря на войну в стране.
Ярмоленко сегодня забил гол в матче АПЛ.
«Победа «Вест Хэма» и гол Андрея Ярмоленко. Не понимаю, как он смог сосредоточиться, выйти на поле и даже забить. Украинцы невероятные».
A win for @WestHam and a goal for Andriy Yarmolenko. How he manages to focus and play, let alone come on and score is beyond me. Ukrainians are incredible. 🇺🇦— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.