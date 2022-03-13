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Гари ЛИНЕКЕР: «Как Ярмоленко может играть? Украинцы невероятные»

Эксперт удивлен

  • 13.03.2022 18:28
  • 3040 просмотров
  • 1 комментарий
Гари ЛИНЕКЕР: «Как Ярмоленко может играть? Украинцы невероятные»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом британский футболист, а сейчас эксперт на ТВ Гари Линекер удивлен тому, что Андрей Ярмоленко в состоянии выходить на поле и делать свою работу, несмотря на войну в стране.

Ярмоленко сегодня забил гол в матче АПЛ.

«Победа «Вест Хэма» и гол Андрея Ярмоленко. Не понимаю, как он смог сосредоточиться, выйти на поле и даже забить. Украинцы невероятные».
 

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zaza1986, 13.03.2022 18:47
    +3
    Андій красень. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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