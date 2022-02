Источник: матч Юношеской лиги УЕФА Динамо – Спортинг перенесен на 9 марта

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между командами «Динамо» Киев U-19 и «Спортинг» Лиссабон U-19 перенесен из-за агрессии России по отношению к Украине.

По информации журналиста Саймона Стоуна, УЕФА решил перенести матч с 2 на 9 марта.

Поединок должен был состояться в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 2 марта в 17:00.

UEFA on Russia situation: "UEFA is constantly + closely monitoring the situation. Any decision would be made in due course if necessary. UEFA has no further comments to make at present." Confirmed that Youth League tie between Dynamo Kiev and Sporting Lisbon postponed to 9 March.