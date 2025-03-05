Украина. Премьер лига05 марта 2025, 10:54 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Динамо
6 марта в 15:30 состоится матч 20-го тура УПЛ
05 марта 2025, 10:54 |
184
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В четверг, 6 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Динамо».
Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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