Стало известно, когда и где Динамо U-19 сыграет со Спортингом

Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится 2 марта на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского

  • 16.02.2022 12:50
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Стало известно, когда и где Динамо U-19 сыграет со Спортингом
© ФК Динамо Киев

«Динамо» U19 продолжает выступать в Юношеской лиге УЕФА и остается единственной украинской командой в еврокубках. После победы над «Депортиво» киевляне вышли в 1/8 финала, где встретятся с португальским «Спортингом».

Стали известны дата и время проведения поединка, который будет домашним для подопечных Игоря Костюка.

Игра состоится в среду, 2 марта, и пройдет на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, начало встречи – 17:00.

Источник — ФК Динамо Киев

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