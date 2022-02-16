Стало известно, когда и где Динамо U-19 сыграет со Спортингом

«Динамо» U19 продолжает выступать в Юношеской лиге УЕФА и остается единственной украинской командой в еврокубках. После победы над «Депортиво» киевляне вышли в 1/8 финала, где встретятся с португальским «Спортингом».

Стали известны дата и время проведения поединка, который будет домашним для подопечных Игоря Костюка.

Игра состоится в среду, 2 марта, и пройдет на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, начало встречи – 17:00.