ЛНЗ Черкассы

06.03.2025 15:30 - : -
Украина. Премьер лига05 марта 2025, 10:49 |
67
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ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 марта в 15:30 состоится матч 20-го тура УПЛ
05 марта 2025, 10:49 |
67
0
В четверг, 6 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Динамо».
Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ – ДинамоСмотреть трансляцию
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