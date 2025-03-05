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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
06.03.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 10:49 |
67
0

ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 марта в 15:30 состоится матч 20-го тура УПЛ

05 марта 2025, 10:49 |
67
0
ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 6 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ЛНЗ – Динамо
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ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн ЛНЗ - Динамо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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