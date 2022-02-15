Пирло отказался возвращаться в Серию А

42-летний итальянский специалист Андреа Пирло отказался от предложения возглавить «Салернитану», которая выступает в Серии А.
Пирло ждет предложений от более именитых клубов. Новым наставником «Салернитаны» станет Давиде Никола.
С 2020 по 2021 годы Пирло возглавлял туринский «Ювентус».
После 23-х сыгранных туров «Салернитана» занимает 20-е место в чемпионате Италии по футболу, имея в активе 13 очков.
Andrea Pirlo has definitely decided to turn down Serie A side Salernitana proposal - he’s not gonna be the new head coach. 🚫🇮🇹 #SerieA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022
Pirlo will be available waiting for other clubs - while Davide Nicola will be announced as new Salernitana manager.
Источник — Twitter
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