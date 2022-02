Пирло отказался возвращаться в Серию А

42-летний итальянский специалист Андреа Пирло отказался от предложения возглавить «Салернитану», которая выступает в Серии А.

Пирло ждет предложений от более именитых клубов. Новым наставником «Салернитаны» станет Давиде Никола.

С 2020 по 2021 годы Пирло возглавлял туринский «Ювентус».

После 23-х сыгранных туров «Салернитана» занимает 20-е место в чемпионате Италии по футболу, имея в активе 13 очков.

