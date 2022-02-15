Пирло отказался возвращаться в Серию А

Итальянский специалист не стал тренировать «Салернитану»

  • 15.02.2022 14:54
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Пирло отказался возвращаться в Серию А
© Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний итальянский специалист Андреа Пирло отказался от предложения возглавить «Салернитану», которая выступает в Серии А.

Пирло ждет предложений от более именитых клубов. Новым наставником «Салернитаны» станет Давиде Никола.

С 2020 по 2021 годы Пирло возглавлял туринский «Ювентус».

После 23-х сыгранных туров «Салернитана» занимает 20-е место в чемпионате Италии по футболу, имея в активе 13 очков.

Источник — Twitter

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