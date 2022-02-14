Аутсайдер Серии А уволил тренера. Его может заменить Пирло

Легендарный хавбек может вернуться к работе

  • 14.02.2022 22:02
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Аутсайдер Серии А уволил тренера. Его может заменить Пирло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Ди Марцио

«Салернитана» приняла решение уволить главного тренера команды, Стефано Колантуоно. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Одним из претендентов на замену Колантуоно является Андреа Пирло. Он готов подписать долгосрочный контракт с «Салернитаной» и продолжить работу в клубе даже в случае вылета в Серию В.

Проблемой для «Салернитаны» являются высокие требования Пирло по зарплате. Это заставило руководство клуба обратить внимание на Давиде Николу. Именно он сейчас является главным претендентом на должность.

Сейчас «Салернитана» идет последней, 20-й в турнирной таблице Серии А. От спасительного 17-го места команда отстает на 8 очков. В январе клуб сменил владельца. Если бы этого не произошло, «Салернитана» была бы исключена из Серии А.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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