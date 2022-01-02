Покупатель нашелся. Салернитану не снимут с Серии А

У клуба появился новый владелец

  • 02.01.2022 19:15
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Покупатель нашелся. Салернитану не снимут с Серии А

«Салернитане» удалось избежать снятия с нынешнего сезона Серии А. Оно грозило бы клубу, если бы к новому году «Салернитана» не сменила владельца.

Новым владельцем клуба стал предприниматель из Неаполя Данило Йерволино. Сумма сделки, по разным данным, оценивается от 10 до 20 миллионов евро.

Предыдущим владельцем «Салернитаны» был Клаудио Лотито, которые также является владельцем «Лацио». А владение двумя клубами одновременно запрещено регламентом Серии А.

Сейчас «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.

Источник — RMC Sport

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