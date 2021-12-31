Есть два предложения. Салернитана может избежать снятия с Серии А

У клуба может появиться новый владелец

  • 31.12.2021 18:05
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Есть два предложения. Салернитана может избежать снятия с Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Салернитана» может избежать снятия с нынешнего розыгрыша Серии А. У владельцев клуба появились два предложения по покупке клуба.

Одно – от предпринимателя из Неаполя Данило Йерволино. Второе – от Франческо Аньелло и компании Console & Partners.

Смена владельца является обязательным условием для продолжения выступлений «Салернитаны» в нынешнем розыгрыше Серии А. Дело в том, что клубом через своего родного брата владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито.

Сейчас «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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