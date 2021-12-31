Есть два предложения. Салернитана может избежать снятия с Серии А

«Салернитана» может избежать снятия с нынешнего розыгрыша Серии А. У владельцев клуба появились два предложения по покупке клуба.
Одно – от предпринимателя из Неаполя Данило Йерволино. Второе – от Франческо Аньелло и компании Console & Partners.
Смена владельца является обязательным условием для продолжения выступлений «Салернитаны» в нынешнем розыгрыше Серии А. Дело в том, что клубом через своего родного брата владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито.
Сейчас «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.