Есть два предложения. Салернитана может избежать снятия с Серии А

«Салернитана» может избежать снятия с нынешнего розыгрыша Серии А. У владельцев клуба появились два предложения по покупке клуба.

Одно – от предпринимателя из Неаполя Данило Йерволино. Второе – от Франческо Аньелло и компании Console & Partners.

Смена владельца является обязательным условием для продолжения выступлений «Салернитаны» в нынешнем розыгрыше Серии А. Дело в том, что клубом через своего родного брата владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито.

Сейчас «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.