Минус конкурент для Шевченко? Клуб Серии А могут снять с чемпионата

«Салернитана» может быть снята с нынешнего сезона Серии А в конце 2021 года.
Проблема в том, что клуб принадлежит бизнесмену Клаудио Лотито, который также владеет «Лацио». Согласно регламенту Серии А, в лиге не могут одновременно играть два клуба одного владельца.
Летом, когда «Салернитана» вышла в Серию А, лига дала Лотито время до конца 2021 года, чтобы продать клуб. Однако на данный момент ни одного предложения о покупке клуба не поступило. Если ничего не изменится до конца года, то «Салернитану», скорее всего, исключат из Серии А.
На данный момент клуб идет последним в турнирной таблице Серии А с 8 очками в активе. В случае снятия «Салернитаны» все результаты уже сыгранных матчей команды будут аннулированы. Это значит, что команды, который побеждали или играли вничью в матчах с «Салернитаной», эти баллы потеряют.
Напомним, во вторник Андрей Шевченко одержал свою первую победу во главе «Дженоа» в матче Кубка Италии именно против «Салернитаны».
Источник — ANSA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это не чемпионат Украины.. где один должен понизится и три по ходу чемпионата снимаются сами. И там хоть вообще на матчи не выходи а останешься...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.