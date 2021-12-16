Минус конкурент для Шевченко? Клуб Серии А могут снять с чемпионата

«Салернитана» может не доиграть сезон

  • 16.12.2021 12:45
  • 1396 просмотров
  • 2 комментария
Минус конкурент для Шевченко? Клуб Серии А могут снять с чемпионата
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Салернитана» может быть снята с нынешнего сезона Серии А в конце 2021 года.

Проблема в том, что клуб принадлежит бизнесмену Клаудио Лотито, который также владеет «Лацио». Согласно регламенту Серии А, в лиге не могут одновременно играть два клуба одного владельца.

Летом, когда «Салернитана» вышла в Серию А, лига дала Лотито время до конца 2021 года, чтобы продать клуб. Однако на данный момент ни одного предложения о покупке клуба не поступило. Если ничего не изменится до конца года, то «Салернитану», скорее всего, исключат из Серии А.

На данный момент клуб идет последним в турнирной таблице Серии А с 8 очками в активе. В случае снятия «Салернитаны» все результаты уже сыгранных матчей команды будут аннулированы. Это значит, что команды, который побеждали или играли вничью в матчах с «Салернитаной», эти баллы потеряют.

Напомним, во вторник Андрей Шевченко одержал свою первую победу во главе «Дженоа» в матче Кубка Италии именно против «Салернитаны».

Источник — ANSA

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sergii Novykov
    Sergii Novykov, 16.12.2021 13:01
    +1
    Не думаю что главный конкурент Дженоа за выживания. Для Шевченка потенциальное снятие мало что решит.
    Это не чемпионат Украины.. где один должен понизится и три по ходу чемпионата снимаются сами. И там хоть вообще на матчи не выходи а останешься...
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    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 12:53
    0
    Фартанет нашему маестро мб
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