Минус конкурент для Шевченко? Клуб Серии А могут снять с чемпионата

«Салернитана» может быть снята с нынешнего сезона Серии А в конце 2021 года.

Проблема в том, что клуб принадлежит бизнесмену Клаудио Лотито, который также владеет «Лацио». Согласно регламенту Серии А, в лиге не могут одновременно играть два клуба одного владельца.

Летом, когда «Салернитана» вышла в Серию А, лига дала Лотито время до конца 2021 года, чтобы продать клуб. Однако на данный момент ни одного предложения о покупке клуба не поступило. Если ничего не изменится до конца года, то «Салернитану», скорее всего, исключат из Серии А.

На данный момент клуб идет последним в турнирной таблице Серии А с 8 очками в активе. В случае снятия «Салернитаны» все результаты уже сыгранных матчей команды будут аннулированы. Это значит, что команды, который побеждали или играли вничью в матчах с «Салернитаной», эти баллы потеряют.

Напомним, во вторник Андрей Шевченко одержал свою первую победу во главе «Дженоа» в матче Кубка Италии именно против «Салернитаны».