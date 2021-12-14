Первая победа Шевы! Дженоа обыграла Салернитану в Кубке Италии

«Грифоны» вышли в 1/8 финала

  • 14.12.2021 23:55
  • 2128 просмотров
  • 8 комментариев
Первая победа Шевы! Дженоа обыграла Салернитану в Кубке Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Калеб Экубан

Андрей Шевченко одержал свою первую победу в качестве главного тренера «Дженоа». Его команда в матче 1/16 финала Кубка Италии минимально обыграла «Салернитану» - 1:0. Отметим, что в этом матче Шевченко выпустил на поле полурезервный состав.

Таким образом, «Дженоа» вышла в 1/8 финала Кубка Италии. Там Андрея Шевченко ждет особенный соперник – его бывший клуб, «Милан».

«Дженоа» - «Салернитана» - 1:0
Гол: Экубан 76

Ранее состоялись еще два матча 1/16 финала Кубка Италии. «Венеция» обыграла со счетом 3:1 «Тернану», а «Удинезе» разгромил «Кротоне» 4:0.

Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 14.12.2021 23:58
    +6
    Надо же было с кого то начинать.)
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    BekXan
    BekXan, 15.12.2021 00:05
    +5
    Это даст может передышку и моральную разгрузку.Удачи
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 15.12.2021 00:01
    +5
    Одолели "Салернитану" при примерно равной игре. Работы тут непочатый край.
    Каллон и Экубан неплохо сработали в паре.
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    Shara
    Shara, 15.12.2021 00:21
    +3
    С почином, Андрей Николаевич! Все у вас получится!
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    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 15.12.2021 00:01
    +2
    Это только начало для Шевы !Зимой усилиться клуб и может все будет ок
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    adidas77
    adidas77, 15.12.2021 00:28
    +1
    С почином Андрей Николаевич!
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    stop2018
    stop2018, 15.12.2021 00:10
    +1
    Спасибо вортнику! Последняя команда на выезде имела кучу моментов, в отличии от хозяев
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    adidas77
    adidas77, 15.12.2021 00:29
    0
    Shara, 15.12.2021 00:21
    С почином, Андрей Николаевич! Все у вас получится!
    Только что прочёл ваш комментарий! Мысли сходятся порой
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