Первая победа Шевы! Дженоа обыграла Салернитану в Кубке Италии

Андрей Шевченко одержал свою первую победу в качестве главного тренера «Дженоа». Его команда в матче 1/16 финала Кубка Италии минимально обыграла «Салернитану» - 1:0. Отметим, что в этом матче Шевченко выпустил на поле полурезервный состав.

Таким образом, «Дженоа» вышла в 1/8 финала Кубка Италии. Там Андрея Шевченко ждет особенный соперник – его бывший клуб, «Милан».

«Дженоа» - «Салернитана» - 1:0

Гол: Экубан 76

Ранее состоялись еще два матча 1/16 финала Кубка Италии. «Венеция» обыграла со счетом 3:1 «Тернану», а «Удинезе» разгромил «Кротоне» 4:0.