Ротация от Шевченко. Стал известен состав Дженоа на матч Кубка Италии

Сегодня, 14 декабря «Дженоа» Андрея Шевченко в 1/16 финала Кубка Италии дома сыграет с «Салернитаной». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Дженоа» на матч. Как и прогнозировалось, Андрей Шевченко прибегнул к ротации: по сравнению с предыдущим поединком против «Сампдории» в составе сразу 8 изменений.

Состав «Дженоа»: Семпер, Бираски, Бани, Васкес, Сабелли, Гальдамес, Эрнани, Портанова, Камбьязо, Экубан, Дестро

Таким образом, место в основном составе сохранили только Эрнани, Камбьязо и Экубан.