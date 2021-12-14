Ротация от Шевченко. Стал известен состав Дженоа на матч Кубка Италии

Сегодня, 14 декабря «Дженоа» Андрея Шевченко в 1/16 финала Кубка Италии дома сыграет с «Салернитаной». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Дженоа» на матч. Как и прогнозировалось, Андрей Шевченко прибегнул к ротации: по сравнению с предыдущим поединком против «Сампдории» в составе сразу 8 изменений.
Состав «Дженоа»: Семпер, Бираски, Бани, Васкес, Сабелли, Гальдамес, Эрнани, Портанова, Камбьязо, Экубан, Дестро
Таким образом, место в основном составе сохранили только Эрнани, Камбьязо и Экубан.
🔴🔵 Gli undici Grifoni per #GenoaSalernitana— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 14, 2021
🏆 #CoppaItalia pic.twitter.com/swwsG9KONR
Источник — Серия A
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