Во вторник, 14 декабря, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором местный «Дженоа» примет «Салернитану». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

«Дженоа»

Команда Андрея Шевченко продолжает разочаровывать. После прихода украинского специалиста «красно-синие» провели уже пять матчей, четыре из которых проиграли и один сыграли вничью. Да и вообще в текущем сезоне «грифоны» одержали только одну победу. Таким образом, «Дженоа» не может выиграть уже 14 поединков кряду. В активе команды лишь десять очков и восемнадцатая позиция в турнирной таблице Серии А.

«Дженоа» уже стартовал в Кубке Италии с домашней победы против «Перуджи».

Матч против «Салернитаны» - очередной шанс для Шевченко одержать первую победу у руля «Дженоа». Правда, главное для «красно-синих» сейчас – это чемпионат, а Кубок может только помешать, но в любом случае победа придаст команде уверенности в своих силах.

«Салернитана»

«Темно-красные» неудачно начали сезон в Серии А после повышения в классе. «Морские коньки» после 17 матчей имеют в своем активе лишь восемь очков и занимают последнее место в турнирной таблице. В активе «Салернитаны» две победы и две ничьи, все остальные игры команда проиграла.

Подопечные Стефано Колантуоно на стадии 1/32 финала Кубка Италии на своем поле переиграли «Реджину». «Гранатовые» также хотят прервать семиматчевую серию без побед и, наконец, отпраздновать успех.

История встреч

Последний раз соперники встречались между собой 2 октября. Тогда «Салернитана» в родных стенах переиграла «Дженоа» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил точный удар Милана Джурича.

Ориентировочные составы

«Дженоа»: Сиригу, Мазьелло, Кришито, Ванхеусден, Гильоне, Камбьясо, Стураро, Бадель, Эрнани, Экубан, Пандев.

«Салернитана»: Белец, Весели, Гьомбер, Богдан, Кешрида, Раньери, Оби, Кулибали, Кастанос, Рибери, Сими.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью в основное время. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.56 по линии Parimatch.

14 декабря, вторник