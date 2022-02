Соболенко заказывали? Костюк и Ястремская узнали соперниц в основе Дубая

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые успешно преодолели квалификацию на турнире WTA 500 в Дубае, узнали первых соперниц в основной сетке.



Костюк (№49 WTA) на старте основы сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.



Ястремской (№146 WTA) предстоит сыграть с румынкой Ириной-Камелией Бегу (№56 WTA).



Ранее свою соперницу узнали и Элина Свитолина.

WTA 500 Dubai, Qs/LLs



[1] Sabalenka v [Q] Kostyuk

[3] Badosa v [Q] Ruse

Mertens v [LL] Teichmann

[Q] Siniakova v [4] Muguruza

[9] Collins v [Q] Vondrousova

[LL] Tomljanovic v [Q] Gracheva

Begu v [Q] Yastremska



Kontaveit & Sakkari out. Svitolina now seed n.10, faces Sherif in R1