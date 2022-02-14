Свитолина вошла в посев в Дубае и получила новую соперницу

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) стала десятой сеяной на турнире WTA 500 в Дубае. Это случилось после снятия с соревнований эстонки Анетт Контавейт, которая вчера выиграла титул в Санкт-Петербурге.



Изначально Свитолина должна была сразится в первом круге с одной из победительныц квалификации, но теперь она получила конкретную соперницу. Это Майяр Шериф из Египта, которая занимает 65-ю строчку в мировом рейтинга. Во втором круге победительница сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии или одной из победительниц отбора.

Также в основу через квалификацию пробились Марта Костюк и Даяна Ястремская.



Отметим, что Свитолина дважды брала титул в Дубае (2017, 2018).