Свитолина вошла в посев в Дубае и получила новую соперницу

Элина в первом круге сыграет с Майяр Шериф из Египта

  • 14.02.2022 10:35
  • 1512 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина вошла в посев в Дубае и получила новую соперницу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) стала десятой сеяной на турнире WTA 500 в Дубае. Это случилось после снятия с соревнований эстонки Анетт Контавейт, которая вчера выиграла титул в Санкт-Петербурге.
 
Изначально Свитолина должна была сразится в первом круге с одной из победительныц квалификации, но теперь она получила конкретную соперницу. Это Майяр Шериф из Египта, которая занимает 65-ю строчку в мировом рейтинга. Во втором круге победительница сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии или одной из победительниц отбора.

Также в основу через квалификацию пробились Марта Костюк и Даяна Ястремская.
 
Отметим, что Свитолина дважды брала титул в Дубае (2017, 2018).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vital, 14.02.2022 10:46
    0
    Цікаво з ким зіграють наші кваліфаєрки?
    Ссылка
    online
    Spectra, 14.02.2022 11:07 (изменен)
    -1
    vital, 14.02.2022 10:46
    Цікаво з ким зіграють наші кваліфаєрки?
    Марте, было бы идеально с Ариной, а Даяне с квалифаером
    Ссылка
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