Марта Костюк пробилась в основу крупного турнира в Дубае

Украинка уверенно переиграла британку Хэрриет Дарт

  • 14.02.2022 10:12
  • 1651 просмотр
  • 10 комментариев
Марта Костюк пробилась в основу крупного турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) успешно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Дубае.
 
В финале отбора украинка в двух сетах обыграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№126 WTA). 
 
Дубай. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:1

Это была первая встреча теннисситок.
 
Также отбор в основу прошла и Даяна Ястремская.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Onlyvlad, 14.02.2022 10:18
    +5
    YES!!!
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    online
    sv_2000, 14.02.2022 10:14
    +5
    Молодец, Марта. Очень уверенно играла. Ну теперь вперед к большим победам!
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    kollekciy, 14.02.2022 10:25
    +4
    Марту з перемогою. Сьогодні подавала гірше, але вистачило гри в захисті та вінерсів. От тільки жереб основи так пройшов, що шанси можна мати хіба з Еліною та Бегу. Невідомо яка Соболенко, питання чи буде Контавейт.
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    online
    Spectra, 14.02.2022 10:27 (изменен)
    +2
    kollekciy, 14.02.2022 10:25
    Марту з перемогою. Сьогодні подавала гірше, але вистачило гри в захисті та вінерсів. От тільки жереб основи так пройшов, що шанси можна мати хіба з Еліною та Бегу. Невідомо яка Соболенко, питання чи буде Контавейт.
    Контавейт снялась, ее заменит Свитолина!
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    online
    Spectra, 14.02.2022 10:20
    +2
    Марта умница! После первого матча начала так уверенно играть, что уничтожила соперниц, из вариантов на основу, не хотелось бы Бадосу с остальными тягаться можно.
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    kollekciy, 14.02.2022 10:57
    +1
    Ви праві, вона й Бадосу майже обіграла, а теперішні топи, люблять часто неочікувано програвати. Просто Марті на жеребу майже завжди випадають найсильніші з можливих.
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    online
    SergeySV, 14.02.2022 10:39
    +1
    Что значит, шансы есть только с кем-то?? Марта, на секундочку, в пятнадцать уже чудеса творила и сейчас только прогрессирует. Она из тех, кто способна обыгрывать любую.
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    online
    euro2012_za_2012euro, 14.02.2022 11:20
    0
    Победы
    ...в квалификации
    Так и сыпятся
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    online
    Spectra, 14.02.2022 11:04
    0
    SergeySV, 14.02.2022 11:01
    Да и пусть выпадают! А как иначе она расти будет? У неё потенциал топ-пять, и Мугуруза и Свянтек, и Бадоса с Осакой это уже прочувствовали. Вопрос только в отсутствии травм.
    Было бы хорошо попасть на Арину, там и сетка открылась бы!
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    online
    SergeySV, 14.02.2022 11:01
    0
    Да и пусть выпадают! А как иначе она расти будет? У неё потенциал топ-пять, и Мугуруза и Свянтек, и Бадоса с Осакой это уже прочувствовали. Вопрос только в отсутствии травм.
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