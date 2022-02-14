Марта Костюк пробилась в основу крупного турнира в Дубае

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) успешно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Дубае.



В финале отбора украинка в двух сетах обыграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№126 WTA).



Дубай. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:1

Это была первая встреча теннисситок.



Также отбор в основу прошла и Даяна Ястремская.