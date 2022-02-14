Марта Костюк пробилась в основу крупного турнира в Дубае

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) успешно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Дубае.
В финале отбора украинка в двух сетах обыграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№126 WTA).
Дубай. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:1
Это была первая встреча теннисситок.
Также отбор в основу прошла и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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...в квалификации
Так и сыпятся
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