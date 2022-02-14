Месть за Австралию. Ястремская переиграла Бренгл в Дубае и прошла в основу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) успешно преодолела квалификационный раунд турнира WTA 500 в Дубае.
В финале отбора украинка разобралась с Мэдисон Бренгл из США (№60 WTA).
Дубай. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США ) – 6:1, 7:5
Это третья встреча теннисисток и первая победа украинки.
На Открытом чемпионате Австралии Ястремская проиграла Бренгл в первом круге.
Также сито отбора в Дубае прошла и Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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Даяна поки приємно дивує.
П.с. Трансляція не витримує жодної критики - намагався щось подивитися, але постійні підвисанні і розсинхрон картинки і звуку.
Даяна поки приємно дивує.
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