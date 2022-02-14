Месть за Австралию. Ястремская переиграла Бренгл в Дубае и прошла в основу

Даяна стала победильницей квалификации

  • 14.02.2022 10:15
  • 1869 просмотров
  • 6 комментариев
Месть за Австралию. Ястремская переиграла Бренгл в Дубае и прошла в основу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) успешно преодолела квалификационный раунд турнира WTA 500 в Дубае.
 
В финале отбора украинка разобралась с Мэдисон Бренгл из США (№60 WTA). 
 
Дубай. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США ) – 6:1, 7:5

Это третья встреча теннисисток и первая победа украинки.

На Открытом чемпионате Австралии Ястремская проиграла Бренгл в первом круге.
 
Также сито отбора в Дубае прошла и Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 14.02.2022 10:22
    +5
    Камон Даяна! Как же хочу матч против Сабаленка был бы бомба матч или Даяна с Мартой, не хочется чтобы наши пересекались в первом круге, лучше в финале
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    Onlyvlad, 14.02.2022 10:20
    +5
    Реванш взят! Молодец!
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    Santk86, 14.02.2022 10:32
    +4
    В первом сете Даяна не оставила не одного шанса сопернице, а вот во втором расслабилась, посыпались ошибки, и чуть не упустила сет, но вовремя сумела собрать и додавила американку. В основной сетке ей конечно достанутся топ соперницы, практически со всеми она играла и многих обыгрывала, но все будет в руках Ястремской, если она будет играть как в первом сете, шансов не у кого не будет, а если как во втором ее может любая обыграть.
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    online
    Elis, 14.02.2022 10:24
    +4
    Обидві наші кваліфаєрші в основі. Тепер було б добре, щоб жодна на Еліну не потрапила вже в першому колі. Хотілось би, щоб якомога більше наших подолало перше коло.
    Даяна поки приємно дивує.
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    online
    vital, 14.02.2022 10:54
    +1
    Даяна молодець. Добре що Ястремська витягнула таки другий сет, але якби не підрозслабилася після легко виграного першого сету, взагалі можна було б сказати що зіграла дуже добре, як на зараз.
    П.с. Трансляція не витримує жодної критики - намагався щось подивитися, але постійні підвисанні і розсинхрон картинки і звуку.
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    online
    Spectra, 14.02.2022 10:25 (изменен)
    +1
    Elis, 14.02.2022 10:24
    Обидві наші кваліфаєрші в основі. Тепер було б добре, щоб жодна на Еліну не потрапила вже в першому колі. Хотілось би, щоб якомога більше наших подолало перше коло.
    Даяна поки приємно дивує.
    Элина, уже попала в посев и сыграет с Шериф.
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