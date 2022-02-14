14-летняя чешка выиграла два турнира ITF подряд

Чешская теннисистка Бренда Фругвиртова последовательно выиграла два турнира ITF W25 в Аргентине.
На прошлой неделе в матче за титул она одолела 240-ю ракетку мира Каролину Мелигени Алвеш из Бразилии, на этой неделе Бренда в финале переиграла 177-ю ракетку мира Паулу Ормаэчеа из Аргентины.
Благодаря этим победам через неделю чешка дебютирует в топ-500 рейтинга WTA.
Отметим, что у Бренды есть старшая сестра Линда, которая в 16 лет занимает 307 позицию в мировой классификации.
First trophy 🏆— Brenda Fruhvirtova (@Fruhvirtova) February 6, 2022
Thanks to everyone for the support, messages and everything 🙏❤@sabatinigabyok 🎾 pic.twitter.com/5uYufwHJ5r
Источник — Sport.ua
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