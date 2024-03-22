Две украинки с победами. Известна половина участниц третьего круга в Майами

Состоялись матчи второго раунда в нижней части сетки на турнире WTA 1000 в Майами.

В этой половине свои поединки этой стадии отыграли Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Ангелина с камбэком остановила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки, Даяна впервые обыграла Дарью Сэвилл из Австралии, а Леся уступила лаки-лузеру Грет Миннен из Бельгия.

Матч Паула Бадоса – Арина Соболенко перенесен на один день из-за смерти бывшего бойфренда второй ракетки мира.

Майами. Второй круг

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [8] – Юань Юэ – 6:2, 6:2

Даяна Ястремская [28] – Дарья Сэвилл – 7:5, 7:5

Анна Калинская [22] – Ван Сию – 6:2, 6:2

Алена Остапенко [9] – Лаура Зигемунд [Q] – 7:6(3), 6:4

Ван Синьюй – Вероника Кудерметова [16] – 6:3, 6:2

Мэдисон Киз [17] – Диана Шнайдер – 6:2, 6:4

Тейлор Таунсенд [Q] – Элиза Мертенс [25] – 6:2, 6:2

Елена Рыбакина [4] – Клара Таусон [Q] – 3:6, 7:5, 6:4

Чжэн Циньвень [7] – Катерина Синякова – 4:6, 6:3, 1:0 (отказ)

Виктория Азаренко [27] – Пейтон Стернс – 7:5, 3:6, 6:4

Кэти Бултер [24] – Бренда Фругвиртова [WC] – 7:6(5), 1:0 (отказ)

Беатрис Хаддад Майя [11] – Диан Парри – 3:6, 6:1, 6:4

Юлия Путинцева – Людмила Самсонова [13] – 6:1, 4:6, 6:3

Грет Миннен [LL] – Леся Цуренко – 7:5, 6:1

Ангелина Калинина [32] – Каролин Возняцки [WC] – 5:7, 7:5, 6:4

Паула Бадоса – Арина Соболенко [2] – перенесен

Майами. Пары третьего круга

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [8] – Даяна Ястремская [28]

Анна Калинская [22] – Алена Остапенко [9]

Ван Синьюй – Мэдисон Киз [17]

Тейлор Таунсенд [Q] – Елена Рыбакина [4]

Чжэн Циньвень [7] – Виктория Азаренко [27]

Кэти Бултер [24] – Беатрис Хаддад Майя [11]

Юлия Путинцева – Грет Миннен [LL]

Ангелина Калинина [32] – Паула Бадоса / Арина Соболенко [2]