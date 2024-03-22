Две украинки с победами. Известна половина участниц третьего круга в Майами
Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выиграли непростые матчи
Состоялись матчи второго раунда в нижней части сетки на турнире WTA 1000 в Майами.
В этой половине свои поединки этой стадии отыграли Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Ангелина с камбэком остановила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки, Даяна впервые обыграла Дарью Сэвилл из Австралии, а Леся уступила лаки-лузеру Грет Миннен из Бельгия.
Матч Паула Бадоса – Арина Соболенко перенесен на один день из-за смерти бывшего бойфренда второй ракетки мира.
Майами. Второй круг
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [8] – Юань Юэ – 6:2, 6:2
Даяна Ястремская [28] – Дарья Сэвилл – 7:5, 7:5
Анна Калинская [22] – Ван Сию – 6:2, 6:2
Алена Остапенко [9] – Лаура Зигемунд [Q] – 7:6(3), 6:4
Ван Синьюй – Вероника Кудерметова [16] – 6:3, 6:2
Мэдисон Киз [17] – Диана Шнайдер – 6:2, 6:4
Тейлор Таунсенд [Q] – Элиза Мертенс [25] – 6:2, 6:2
Елена Рыбакина [4] – Клара Таусон [Q] – 3:6, 7:5, 6:4
Чжэн Циньвень [7] – Катерина Синякова – 4:6, 6:3, 1:0 (отказ)
Виктория Азаренко [27] – Пейтон Стернс – 7:5, 3:6, 6:4
Кэти Бултер [24] – Бренда Фругвиртова [WC] – 7:6(5), 1:0 (отказ)
Беатрис Хаддад Майя [11] – Диан Парри – 3:6, 6:1, 6:4
Юлия Путинцева – Людмила Самсонова [13] – 6:1, 4:6, 6:3
Грет Миннен [LL] – Леся Цуренко – 7:5, 6:1
Ангелина Калинина [32] – Каролин Возняцки [WC] – 5:7, 7:5, 6:4
Паула Бадоса – Арина Соболенко [2] – перенесен
Майами. Пары третьего круга
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [8] – Даяна Ястремская [28]
Анна Калинская [22] – Алена Остапенко [9]
Ван Синьюй – Мэдисон Киз [17]
Тейлор Таунсенд [Q] – Елена Рыбакина [4]
Чжэн Циньвень [7] – Виктория Азаренко [27]
Кэти Бултер [24] – Беатрис Хаддад Майя [11]
Юлия Путинцева – Грет Миннен [LL]
Ангелина Калинина [32] – Паула Бадоса / Арина Соболенко [2]
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