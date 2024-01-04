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  4. Со Свитолиной, без Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Окленде
WTA
04 января 2024, 11:33 | Обновлено 04 января 2024, 13:08
1660
3

Со Свитолиной, без Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Окленде

4 января завершились все матчи 1/8 финала соревнований в Новой Зеландии

04 января 2024, 11:33 | Обновлено 04 января 2024, 13:08
1660
3
Со Свитолиной, без Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3-4 января состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Первая ракетка Украины и вторая сеяная Элина Свитолина в невероятном поединке обыграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану в трех сетах. Далее украинка сыграет против Марии Боузковой, у которой пятый номер посева. Чешка во 2-м раунде выиграла у Аманды Анисимовой.

Еще одна представительница Украины Леся Цуренко не сумела пробиться в четвертьфинал, уступив Диан Парри в трех партиях.

Первая сеяная соревнований Коко Гофф в 1/8 финала уверенно обыграла Бренду Фругвиртову, отдав всего 3 гейма.

WTA 250 Окленд. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [1] – Бренда Фругвиртова – 6:3, 6:0
Лулу Сан – Варвара Грачева [8] – 3:6, 4:6

Эмма Наварро [4] – Элина Аванесян – 6:1, 6:2
Юань Юэ – Петра Мартич [7] – 2:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Ван Синьюй [6] – Ван Сию – 3:6, 6:3, 6:7 (2:7)
Диан Парри – Леся Цуренко [3] – 2:6, 6:4, 6:1

Мария Боузкова [5] – Аманда Анисимова – 6:0, 6:1
Эмма Радукану – Элина Свитолина [2] – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 1:6

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Бренда Фругвиртова Ван Синьюй Ван Сию Коко Гофф Варвара Грачева Эмма Наварро Элина Аванесян Юань Юэ Петра Мартич Диан Парри Леся Цуренко Эмма Радукану Элина Свитолина Мария Боузкова Аманда Анисимова WTA Окленд
Источник Sport.ua
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Олег Мандрівник
Боузкова на расслабоне вынесла Анисимову. Элине будет сложно
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