Со Свитолиной, без Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Окленде

3-4 января состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Первая ракетка Украины и вторая сеяная Элина Свитолина в невероятном поединке обыграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану в трех сетах. Далее украинка сыграет против Марии Боузковой, у которой пятый номер посева. Чешка во 2-м раунде выиграла у Аманды Анисимовой.

Еще одна представительница Украины Леся Цуренко не сумела пробиться в четвертьфинал, уступив Диан Парри в трех партиях.

Первая сеяная соревнований Коко Гофф в 1/8 финала уверенно обыграла Бренду Фругвиртову, отдав всего 3 гейма.

WTA 250 Окленд. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [1] – Бренда Фругвиртова – 6:3, 6:0

Лулу Сан – Варвара Грачева [8] – 3:6, 4:6



Эмма Наварро [4] – Элина Аванесян – 6:1, 6:2

Юань Юэ – Петра Мартич [7] – 2:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Ван Синьюй [6] – Ван Сию – 3:6, 6:3, 6:7 (2:7)

Диан Парри – Леся Цуренко [3] – 2:6, 6:4, 6:1

Мария Боузкова [5] – Аманда Анисимова – 6:0, 6:1

Эмма Радукану – Элина Свитолина [2] – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 1:6