Ворвалась в историю! Бренда Фругвиртова повторила достижение Гофф на AO

Чешская теннисистка Бренда Фругвиртова (№110 WTA) на Открытом чемпионате Австралии по теннису стартовала с победы.

В первом круге турнира 16-летняя уроженка Праги в трех сетах обыграла румынку Ану Богдан (№66 WTA). При этом по ходу встречи Бренде пришлось отыгрываться после проигрыша первой партии.

Добившись победы, Бренда Фругвиртова стала самой молодой теннисисткой, добившейся победы в основной сетке Australian Open 2024 после Коко Гофф, которая отметилась аналогичным достижением в 2020 году.

Australian Open 2024. Женщины. Первый круг

Ана Богдан (Румыния) – Бренда Фругвиртова (Чехия, Q) – 6:2, 4:6, 3:6

Напомним, ранее на Открытом чемпионате Австралии с победы стартовала украинка Леся Цуренко. А вот Дарья Снигур в первом матче турнира потерпела поражение.