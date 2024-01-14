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  4. Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Australian Open
14 января 2024, 04:49 | Обновлено 14 января 2024, 05:11
735
5

Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024

Украинка в трех партиях обыграла Лючию Бронцетти из Италии

14 января 2024, 04:49 | Обновлено 14 января 2024, 05:11
735
5
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Утром 14 января украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 32) успешно начала выступления в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На старте соревнований украинка, уступив в первой партии, сумела отыграться и в трех сетах победила Лючию Бронцетти из Италии (WTA 56).

Напряженный матч длился 2 часа 40 минут. Интересно, что соперницами в 3-й партии было совершено 8 брейков в 9 геймах!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это была вторая встреча теннисисток, украинка выиграла оба поединка.

Во втором раунде Цуренко сыграет против испанки Ребеки Масаровой (WTA 94) или Александры Саснович (WTA 83).

Australian Open 2024. Женщины. Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) [28] – Лючия Бронцетти (Италия) – 3:6, 7:5, 6:3

Статистика матчу

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Леся Цуренко Лючия Бронцетти Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець,перша перемога важлива,вітер заважає
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+3
Святослав Сінькевич
Леся ніколи не славилась подачою
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0
introvert
Серед наших дівчат модно приїжджати на мейджори без подачі. Якщо раптом добереться до сабаленки з такою грою, буде дивом, якщо візьме хоча би гейм.
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-1
Viktor Shuper
у Лесі подача тупо мінусова, взагалі м'яч не летить. з такою грою вилетить в наступному раунді.
дуже здивувало, що італійка в 3 сеті вже зовсім ніяка була, видохлася по-повній
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-5
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