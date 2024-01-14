Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024

Утром 14 января украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 32) успешно начала выступления в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На старте соревнований украинка, уступив в первой партии, сумела отыграться и в трех сетах победила Лючию Бронцетти из Италии (WTA 56).

Напряженный матч длился 2 часа 40 минут. Интересно, что соперницами в 3-й партии было совершено 8 брейков в 9 геймах!

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Это была вторая встреча теннисисток, украинка выиграла оба поединка.

Во втором раунде Цуренко сыграет против испанки Ребеки Масаровой (WTA 94) или Александры Саснович (WTA 83).

Australian Open 2024. Женщины. Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) [28] – Лючия Бронцетти (Италия) – 3:6, 7:5, 6:3

Статистика матчу