ВИДЕО. Арсенал объявил о расторжении контракта с Обамеянгом

Клуб поблагодарил форварда за сотрудничество

  • 02.02.2022 07:17
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ВИДЕО. Арсенал объявил о расторжении контракта с Обамеянгом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Обамеянг играл за лондонский клуб с 2018 года и за это время провел 162 матча во всех турнирах и забил 92 гола.

32-летний габонец продолжит карьеру в «Барселоне», с которой уже подписал контракт. Официально о переходе каталонский клуб должен сообщить в ближайшее время.

Источник — Sport.ua

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