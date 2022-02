ВИДЕО. Арсенал объявил о расторжении контракта с Обамеянгом

«Арсенал» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Обамеянг играл за лондонский клуб с 2018 года и за это время провел 162 матча во всех турнирах и забил 92 гола.

32-летний габонец продолжит карьеру в «Барселоне», с которой уже подписал контракт. Официально о переходе каталонский клуб должен сообщить в ближайшее время.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️