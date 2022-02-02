ВИДЕО. Арсенал объявил о расторжении контракта с Обамеянгом

«Арсенал» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
Обамеянг играл за лондонский клуб с 2018 года и за это время провел 162 матча во всех турнирах и забил 92 гола.
32-летний габонец продолжит карьеру в «Барселоне», с которой уже подписал контракт. Официально о переходе каталонский клуб должен сообщить в ближайшее время.
⚡ For the match-winning moments— Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022
🙅♂️ For the iconic celebrations
😀 For making us smile
Thank you for everything, @Auba ❤️
Источник — Sport.ua
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