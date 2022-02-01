«Он – балласт, скоро уйдет». Реакция фанатов Сампдории на трансфер Супряги

Как в Италии отреагировали на переход форварда «Динамо»

  • 01.02.2022 13:43
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  • 4 комментария
«Он – балласт, скоро уйдет». Реакция фанатов Сампдории на трансфер Супряги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

За январь 2022 года баланс украинцев в Генуе был сохранен. В середине месяца Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера «Дженоа», но под конец января ему приехала замена – правда, в состав «Сампдории». Мыльная опера под названием «переезд Владислава Супряги в Италию» все-таки завершилась: «Сампдория» арендовала форварда у «Динамо» на полтора года с правом выкупа.

Было бы неправдой утверждать, что трансфер Супряги вызвал в Италии ажиотаж, хоть сколь-нибудь сопоставимый с приходом и уходом Андрея Шевченко из «Дженоа». Но все же вниманием этот трансфер не обошли ни итальянские СМИ, ни болельщики.

Известный обозреватель La Gazzetta dello Sport Альфредо Педулла назвал переход Супряги «трансфером для спасения» и «усилением, которое может стать очень ценным».

Прокомментировало переход Супряги и еще одно топовое спортивное издание страны, Sky Sport Italia:

«Супряга прибывает в Италию с 6-месячным опозданием. Еще во время летнего трансферного окна он был на радарах у «Сампдории», но тогда переговоры не увенчались успехом. В прошлом сезоне форвард выходил на поле 31 раз в составе «Динамо», забил 3 гола и сделал 5 ассистов. В нынешнем сезоне на его счету только 6 матчей в УПЛ, Лиге чемпионов и Суперкубке Украины. Теперь его ждет новый опыт в Серии А, с командой Марко Джампаоло, который может рассчитывать на его вклад, чтобы попытаться выбраться из опасной зоны в турнирной таблице Серии А».

Как бы там ни было, Супряга для Италии – персонаж не очень хорошо знакомый. Несколько крупных интернет-ресурсов даже по ошибке в новостях о Супряге использовали фото другого игрока «Динамо» Киев, Виктора Цыганкова. «Дал в штангу» даже сайт авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио:

Значительная часть фанатов восприняли переход Супряги в «Сампдорию» негативно:

«Даже не хочется верить. Считаю, он очень посредственный форвард. В «Динамо» он не показал ничего».

«Это не звучит оптимистично, учитывая, что «Сампдории» нужен кто-то, кто сразу мог бы выстрелить».

«Он – балласт, и скоро уйдет».

Многие настроены пессимистично по поводу Супряги из-за его низкой результативности в составе «Динамо»:

«Форвард? Даже Торсби забил больше, чем он. Что они нашли в этом украинце?».

«А они знают, что он забил 3 гола в 50 матчах?».

«3 гола в 46 матчах… Вот такая помощь. Команде нужен настоящий бомбардир. Нсаме ускользнул из рук в последний момент, а Дефрель умеет только напиваться и разбивать автомобили».

«Одумайтесь! Даже украинцы нам советуют это сделать. Очередной «гениальный» трансфер, после Торрегроссы, Лериса, Депаоли и компании».

Многие воспринимают подписание Супряги как следствие безвластия в «Сампдории»: владелец клуба, Массимо Ферреро, был арестован за финансовые махинации и покинул пост президента клуба:

«Клуб без президента работает на трансферном рынке… Мда».

Многие пытаются сравнивать работу на трансферном рынке «Сампдории» и соседей из «Дженоа»:

«Город Генуя отчаянно пытается не вылететь в Серию В двумя командами в один сезон».

«Сампдория» работает неплохо. У команды есть проблемы, но они ближе к середине таблицы, чем к зоне вылета. У «Дженоа» большие проблемы, клубу нужна серьезная помощь, как в прошлом сезоне в виде Пьяцы, Строотмана, Скамакки, Гольданиги, Перина и других».

Тем не менее, часть фанатов «Сампдории» действительно рада подписанию Супряги и верит в успех украинского форварда:

«Добро пожаловать! Заставь нас радоваться!».

«Лучший игрок для новой команды».

«Прекрасный трансфер на перспективу. Игрок 2000 года рождения, с большим количеством матчей за плечами. Это хорошо, браво, Фаджано».

«Прекрасный трансфер».

Многие болельщики не очень хорошо знают Супрягу как реального футболиста, но верят в него из-за его высокий рейтингов в компьютерном симуляторе FIFA:

«Этот парень настоящая машина в FIFA».

«Зверь у меня в режиме карьеры».

Нам же остается лишь пожелать Владиславу удачи в Серии А, и реализовать свой потенциал в реальной жизни не хуже, чем это получается у его компьютерного прототипа.

Олег Дидух, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon, 01.02.2022 13:52
    +3
    Спорт.юа не унижайте свой сайт такими идиотскими заголовками. Вы не паблик вконтакте. Не знаю, что за школота работает у вас интернами и пишут эти высеры, но должен быть взрослый администратор, чтобы контролировать.
    Ссылка
    online
    LFC, 01.02.2022 13:58
    +1
    anacreon, 01.02.2022 13:52
    Спорт.юа не унижайте свой сайт такими идиотскими заголовками. Вы не паблик вконтакте. Не знаю, что за школота работает у вас интернами и пишут эти высеры, но должен быть взрослый администратор, чтобы контролировать.
    Унижать уже некуда - если они не могут перебанить всех ботов, отключить комментирование с VPN, убрать возможность регистрировать аккаунты не на 10 минутную почту и убрать строку подмены ника о чем можно говорить? А еще модерирование оставляет лучшего - неделю банят всех кто против Шахтера месяц тех кто против Динамо - при чем одни получают баны за слово крот и унижаться а другие ставят гей порно на аватарку и им все с рук сходит - тимофеючка твое хоум видео никому не интересно.
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    Cartman, 01.02.2022 13:58 (изменен)
    -1
    Но они правы . Супряга даже в УПЛ не забивал какая там серия а . Вам Когда привезли великого Шкурина вы очень рады были? 
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    online
    BestOf, 01.02.2022 13:56
    -2
    Лучше быть балластом ,чем гнить в динамо
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