«Он – балласт, скоро уйдет». Реакция фанатов Сампдории на трансфер Супряги

За январь 2022 года баланс украинцев в Генуе был сохранен. В середине месяца Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера «Дженоа», но под конец января ему приехала замена – правда, в состав «Сампдории». Мыльная опера под названием «переезд Владислава Супряги в Италию» все-таки завершилась: «Сампдория» арендовала форварда у «Динамо» на полтора года с правом выкупа.

Было бы неправдой утверждать, что трансфер Супряги вызвал в Италии ажиотаж, хоть сколь-нибудь сопоставимый с приходом и уходом Андрея Шевченко из «Дженоа». Но все же вниманием этот трансфер не обошли ни итальянские СМИ, ни болельщики.

Известный обозреватель La Gazzetta dello Sport Альфредо Педулла назвал переход Супряги «трансфером для спасения» и «усилением, которое может стать очень ценным».

Прокомментировало переход Супряги и еще одно топовое спортивное издание страны, Sky Sport Italia:

«Супряга прибывает в Италию с 6-месячным опозданием. Еще во время летнего трансферного окна он был на радарах у «Сампдории», но тогда переговоры не увенчались успехом. В прошлом сезоне форвард выходил на поле 31 раз в составе «Динамо», забил 3 гола и сделал 5 ассистов. В нынешнем сезоне на его счету только 6 матчей в УПЛ, Лиге чемпионов и Суперкубке Украины. Теперь его ждет новый опыт в Серии А, с командой Марко Джампаоло, который может рассчитывать на его вклад, чтобы попытаться выбраться из опасной зоны в турнирной таблице Серии А».

Как бы там ни было, Супряга для Италии – персонаж не очень хорошо знакомый. Несколько крупных интернет-ресурсов даже по ошибке в новостях о Супряге использовали фото другого игрока «Динамо» Киев, Виктора Цыганкова. «Дал в штангу» даже сайт авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио:

Значительная часть фанатов восприняли переход Супряги в «Сампдорию» негативно:

«Даже не хочется верить. Считаю, он очень посредственный форвард. В «Динамо» он не показал ничего».

«Это не звучит оптимистично, учитывая, что «Сампдории» нужен кто-то, кто сразу мог бы выстрелить».

«Он – балласт, и скоро уйдет».

Многие настроены пессимистично по поводу Супряги из-за его низкой результативности в составе «Динамо»:

«Форвард? Даже Торсби забил больше, чем он. Что они нашли в этом украинце?».

«А они знают, что он забил 3 гола в 50 матчах?».

«3 гола в 46 матчах… Вот такая помощь. Команде нужен настоящий бомбардир. Нсаме ускользнул из рук в последний момент, а Дефрель умеет только напиваться и разбивать автомобили».

«Одумайтесь! Даже украинцы нам советуют это сделать. Очередной «гениальный» трансфер, после Торрегроссы, Лериса, Депаоли и компании».

Многие воспринимают подписание Супряги как следствие безвластия в «Сампдории»: владелец клуба, Массимо Ферреро, был арестован за финансовые махинации и покинул пост президента клуба:

«Клуб без президента работает на трансферном рынке… Мда».

Многие пытаются сравнивать работу на трансферном рынке «Сампдории» и соседей из «Дженоа»:

«Город Генуя отчаянно пытается не вылететь в Серию В двумя командами в один сезон».

City of Genoa desperately trying not to both be relegated to serie b in the same season