«Он – балласт, скоро уйдет». Реакция фанатов Сампдории на трансфер Супряги

За январь 2022 года баланс украинцев в Генуе был сохранен. В середине месяца Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера «Дженоа», но под конец января ему приехала замена – правда, в состав «Сампдории». Мыльная опера под названием «переезд Владислава Супряги в Италию» все-таки завершилась: «Сампдория» арендовала форварда у «Динамо» на полтора года с правом выкупа.

Было бы неправдой утверждать, что трансфер Супряги вызвал в Италии ажиотаж, хоть сколь-нибудь сопоставимый с приходом и уходом Андрея Шевченко из «Дженоа». Но все же вниманием этот трансфер не обошли ни итальянские СМИ, ни болельщики.

Известный обозреватель La Gazzetta dello Sport Альфредо Педулла назвал переход Супряги «трансфером для спасения» и «усилением, которое может стать очень ценным».

Прокомментировало переход Супряги и еще одно топовое спортивное издание страны, Sky Sport Italia:

«Супряга прибывает в Италию с 6-месячным опозданием. Еще во время летнего трансферного окна он был на радарах у «Сампдории», но тогда переговоры не увенчались успехом. В прошлом сезоне форвард выходил на поле 31 раз в составе «Динамо», забил 3 гола и сделал 5 ассистов. В нынешнем сезоне на его счету только 6 матчей в УПЛ, Лиге чемпионов и Суперкубке Украины. Теперь его ждет новый опыт в Серии А, с командой Марко Джампаоло, который может рассчитывать на его вклад, чтобы попытаться выбраться из опасной зоны в турнирной таблице Серии А».

Как бы там ни было, Супряга для Италии – персонаж не очень хорошо знакомый. Несколько крупных интернет-ресурсов даже по ошибке в новостях о Супряге использовали фото другого игрока «Динамо» Киев, Виктора Цыганкова. «Дал в штангу» даже сайт авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио:

Значительная часть фанатов восприняли переход Супряги в «Сампдорию» негативно:

«Даже не хочется верить. Считаю, он очень посредственный форвард. В «Динамо» он не показал ничего».

«Это не звучит оптимистично, учитывая, что «Сампдории» нужен кто-то, кто сразу мог бы выстрелить».

«Он – балласт, и скоро уйдет».

è una zavorra, abbandonalo presto — dіd (@popikik) January 30, 2022

Многие настроены пессимистично по поводу Супряги из-за его низкой результативности в составе «Динамо»:

«Форвард? Даже Торсби забил больше, чем он. Что они нашли в этом украинце?».

Attaccante?? Thorsby ha segnato più di lui... Ma cosa ci troveranno in sto ucraino — MercatoyMercadopases (@mercatoymercado) January 29, 2022

«А они знают, что он забил 3 гола в 50 матчах?».

«3 гола в 46 матчах… Вот такая помощь. Команде нужен настоящий бомбардир. Нсаме ускользнул из рук в последний момент, а Дефрель умеет только напиваться и разбивать автомобили».

3 reti in 46 presenze…aiuto. Ci serviva un bomber come l’aria. Nsame soffiato all’ultimo come al solito e Defrel che è buono solo a ubriacarsi e schiantarsi con la macchina. — Francesco (@Frances41382675) January 30, 2022

«Одумайтесь! Даже украинцы нам советуют это сделать. Очередной «гениальный» трансфер, после Торрегроссы, Лериса, Депаоли и компании».

Pensa un po', ce lo consigliano pure gli ucraini. Grazie al mitico Osti per la sua ennesima genialata, dopo Torregrossa, Léris e Depaoli e company. — MercatoyMercadopases (@mercatoymercado) January 31, 2022

Многие воспринимают подписание Супряги как следствие безвластия в «Сампдории»: владелец клуба, Массимо Ферреро, был арестован за финансовые махинации и покинул пост президента клуба:

«Клуб без президента работает на трансферном рынке… Мда».

Società senza presidente che fa mercato...boh — bob ansel (@GigaBobansel) January 30, 2022

Многие пытаются сравнивать работу на трансферном рынке «Сампдории» и соседей из «Дженоа»:

«Город Генуя отчаянно пытается не вылететь в Серию В двумя командами в один сезон».

City of Genoa desperately trying not to both be relegated to serie b in the same season — throwback (@ThrowbackNSport) January 28, 2022

«Сампдория» работает неплохо. У команды есть проблемы, но они ближе к середине таблицы, чем к зоне вылета. У «Дженоа» большие проблемы, клубу нужна серьезная помощь, как в прошлом сезоне в виде Пьяцы, Строотмана, Скамакки, Гольданиги, Перина и других».

Тем не менее, часть фанатов «Сампдории» действительно рада подписанию Супряги и верит в успех украинского форварда:

«Добро пожаловать! Заставь нас радоваться!».

Benvenuto! Facci godere! — FAdamoli (@FAdamoli) January 30, 2022

«Лучший игрок для новой команды».

«Прекрасный трансфер на перспективу. Игрок 2000 года рождения, с большим количеством матчей за плечами. Это хорошо, браво, Фаджано».

Ottimo colpo in prospettiva. Classe 2000 con molte presenze alle spalle, bene così, bravo Faggiano.

PS nella foto non è lui però! — MoreSamp92 (@UCS1946) January 30, 2022

«Прекрасный трансфер».

Многие болельщики не очень хорошо знают Супрягу как реального футболиста, но верят в него из-за его высокий рейтингов в компьютерном симуляторе FIFA:

«Этот парень настоящая машина в FIFA».

Questo sta buggato su fifa — Certified Italian Boy 🇮🇹 (@manlikegab) January 29, 2022

«Зверь у меня в режиме карьеры».

Beast in my career mode — Bammy (@yourlocalbammy) January 28, 2022

Нам же остается лишь пожелать Владиславу удачи в Серии А, и реализовать свой потенциал в реальной жизни не хуже, чем это получается у его компьютерного прототипа.