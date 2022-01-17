Евгений Коноплянка: пропащая сила

Большое и впрямь видится на расстоянии. В начале сентября 2019-го, когда был официально объявлен трансфер Евгений Коноплянки из «Шальке» в «Шахтер», лично мне (уверен, что и многим другим) казалось, что этот переход – настоящее откровение. И для игрока, и для его нового клуба. Богатое воображение рисовало реинкарнацию некогда одного из лучших и точно одного из самых талантливых футболистов поколения, несправедливо затюканного на чужбине. Вот он, настоящий шанс для игрока, попавшего наконец в свою среду, возможность перед уходом на заслуженный отдых взять еще очень высокую ноту. А какой прекрасный маркетинговый шаг донецкого клуба, пригласившего узнаваемого и авторитетного исполнителя, способного еще на поступок, а нас, болельщиков, побуждающего активно покупать футболки с 15-м номером. Примерно так думалось тогда.

Да, подобной ереси было много. Непозволительно много. Почему-то закрывались глаза на повышенную травматичность новобранца «Шахтера», на его откровенное нежелание и уже неумение отрабатывать по всей бровке, о его, в конце концов, пресыщенностью футболом. Попросту хотелось красивой, практически голливудской истории с хеппи эндом, когда заблудший сын вернулся на круги своя, доказав, что все осознал, понял. И порох в пороховницах таки не отсырел. Хотелось, глядя на этого вечно улыбающегося симпатичного парня, не только самому улыбаться, ностальгируя по его звездным временам в «Днепре», но и верить, что он еще сыграет свою лебединую песню, вернувшись домой.

В «Шальке» ведь его не ценили. И не любили, как тут у нас. Он попросту там попал не в свою стихию. Из отменного «фантазисты», творца и созидателя, пусть и инфантильного, Коноплянку в Бундеслиге упрямо переделывали на солдата. Даже не на универсального, а узкопрофильного. Какая жалось, ведь он достоин лучшего, большего. Переход в «Шахтер» должен был стать своеобразной компенсацией, индульгенцией за страдания в Гельзенкирхене.

***

Если наша широкая футбольная публика переход Евгения в «Шахтер» восприняла так, как было сказано выше, то есть почти восторженно, то в самом донецком клубе на сей счет не струился даже осторожный оптимизм. Дело в том, что инициатором приглашения Коно был не главный тренер команды и не генеральный директор, а президент клуба. Ринат Ахметов хотел ангажировать этого игрока более десяти лет назад. Но тогда сделал свой выбор в пользу Тайсона. Тем не менее, желание видеть у себя в команде Коноплянку у Рината Леонидовича не пропало. И он при удобном случае не преминул сказать свое веское слово.

В ответ свое алаверды должен был говорить Евгений. Но у него не получилось изначально. По слухам, имеющим явный оттенок достоверности, бразильцы «Шахтера» весьма агрессивно были настроены против Жени, если тренер доверял тому место в основе. В частности, «кудесникам мяча» очень не нравилось, когда Коноплянка банально забывал (или попросту забивал) отыгрывать в обороне.

Что касается наших, то они тоже не слишком обрадовались приходу угасающей звезды. В первую очередь – из-за ее более высокой зарплаты. Так получилось, что новичок не стал своим ни для своих, ни для чужих.



ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

Наверное, в сложившейся непростой ситуации было бы правильным ожидать от самого Коноплянки решительных действий. Если бы он рвал и метал на тренировках, зубами цеплялся за предоставленный шанс, отрабатывал на поле и за себя, и за партнеров, тогда бы заработал не только на жизнь, но и на уважение.

Однако он решил банально самоустраниться, переждать, отсидеться в «окопе». То есть, занимался практически тем же, что и в «Шальке»: оккупировал скамью для запасных. Коронавирус, травмы, смена тренера, непонятки с партнерами – вот видимые причины, побудившие увянуть энтузиазму Коноплянки. Наверняка были и другие, нам неведомые. Доказывать кому-то что-то стало явно в облом. Наверное, он понял свою ненужность в команде с первых дней появления в «Шахтере» Де Дзерби. Он уже просто не тянул нужной интенсивности. Да и не стремился, в общем-то.

***

Постоянно на «больничном», в перманентном процессе решения своих личных вопросов (строительство нового особняка под Киевом забирало немало энергии, но, похоже, давало подзабытый драйв) – Коноплянка все дальше отдалялся и от «Шахтера», и от своей лебединой песни на футбольном поле. Не игравший с августа, он превратился в сбитого летчика, обузу. Нашего аналога «мадридского затворника» Бэйла. С той лишь разницей, кто у Гарета были действительно золотые времена перед тем, как он превратился в пародию на себя. У нашего героя таких времен, увы, не было.

И, по всей видимости, уже не будет. За рубежом на него уже нет спроса. И не мудрено, ведь не потянет уровень. В УПЛ еще могут позариться. По старой памяти. Очень старой, ведь интерес «Днепра-1» к Жене лишь этой памятью и зиждется. Но и там вряд ли будет тихое счастье, ведь для этого нужно вкалывать, а навыки давно атрофированы.

На поверку большое оказалось маленьким. Трансфер Коноплянки в «Шахтер» - полнейший провал. Теперь это уже точно и очевидно. Гора родила мышь. Но если «горняки» умоются и пойдут дальше, толком и не заметив потери бойца, сама «потеря», оказавшаяся у разбитого корыта, вряд ли уже когда-либо оклемается. Осень у патриарха наступила слишком рано.

Но кто ему доктор…