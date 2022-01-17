Евгений Коноплянка: пропащая сила

Валерий Василенко уже не верит, что Коно когда-либо вернется на былой уровень

  • 17.01.2022 16:00
  • 4851 просмотр
  • 49 комментариев
Евгений Коноплянка: пропащая сила
© ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

Большое и впрямь видится на расстоянии. В начале сентября 2019-го, когда был официально объявлен трансфер Евгений Коноплянки из «Шальке» в «Шахтер», лично мне (уверен, что и многим другим) казалось, что этот переход – настоящее откровение. И для игрока, и для его нового клуба. Богатое воображение рисовало реинкарнацию некогда одного из лучших и точно одного из самых талантливых футболистов поколения, несправедливо затюканного на чужбине. Вот он, настоящий шанс для игрока, попавшего наконец в свою среду, возможность перед уходом на заслуженный отдых взять еще очень высокую ноту. А какой прекрасный маркетинговый шаг донецкого клуба, пригласившего узнаваемого и авторитетного исполнителя, способного еще на поступок, а нас, болельщиков, побуждающего активно покупать футболки с 15-м номером. Примерно так думалось тогда.  

Да, подобной ереси было много. Непозволительно много. Почему-то закрывались глаза на повышенную травматичность новобранца «Шахтера», на его откровенное нежелание и уже неумение отрабатывать по всей бровке, о его, в конце концов, пресыщенностью футболом. Попросту хотелось красивой, практически голливудской истории с хеппи эндом, когда заблудший сын вернулся на круги своя, доказав, что все осознал, понял. И порох в пороховницах таки не отсырел. Хотелось, глядя на этого вечно улыбающегося симпатичного парня, не только самому улыбаться, ностальгируя по его звездным временам в «Днепре», но и верить, что он еще сыграет свою лебединую песню, вернувшись домой.

В «Шальке» ведь его не ценили. И не любили, как тут у нас. Он попросту там попал не в свою стихию. Из отменного «фантазисты», творца и созидателя, пусть и инфантильного, Коноплянку в Бундеслиге упрямо переделывали на солдата. Даже не на универсального, а узкопрофильного. Какая жалось, ведь он достоин лучшего, большего. Переход в «Шахтер» должен был стать своеобразной компенсацией, индульгенцией за страдания в Гельзенкирхене.

***

Если наша широкая футбольная публика переход Евгения в «Шахтер» восприняла так, как было сказано выше, то есть почти восторженно, то в самом донецком клубе на сей счет не струился даже осторожный оптимизм. Дело в том, что инициатором приглашения Коно был не главный тренер команды и не генеральный директор, а президент клуба. Ринат Ахметов хотел ангажировать этого игрока более десяти лет назад. Но тогда сделал свой выбор в пользу Тайсона. Тем не менее, желание видеть у себя в команде Коноплянку у Рината Леонидовича не пропало. И он при удобном случае не преминул сказать свое веское слово.

В ответ свое алаверды должен был говорить Евгений. Но у него не получилось изначально. По слухам, имеющим явный оттенок достоверности, бразильцы «Шахтера» весьма агрессивно были настроены против Жени, если тренер доверял тому место в основе. В частности, «кудесникам мяча» очень не нравилось, когда Коноплянка банально забывал (или попросту забивал) отыгрывать в обороне.

Что касается наших, то они тоже не слишком обрадовались приходу угасающей звезды. В первую очередь – из-за ее более высокой зарплаты. Так получилось, что новичок не стал своим ни для своих, ни для чужих.


ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

Наверное, в сложившейся непростой ситуации было бы правильным ожидать от самого Коноплянки решительных действий. Если бы он рвал и метал на тренировках, зубами цеплялся за предоставленный шанс, отрабатывал на поле и за себя, и за партнеров, тогда бы заработал не только на жизнь, но и на уважение.

Однако он решил банально самоустраниться, переждать, отсидеться в «окопе». То есть, занимался практически тем же, что и в «Шальке»: оккупировал скамью для запасных. Коронавирус, травмы, смена тренера, непонятки с партнерами – вот видимые причины, побудившие увянуть энтузиазму Коноплянки. Наверняка были и другие, нам неведомые. Доказывать кому-то что-то стало явно в облом. Наверное, он понял свою ненужность в команде с первых дней появления в «Шахтере» Де Дзерби. Он уже просто не тянул нужной интенсивности. Да и не стремился, в общем-то.

***

Постоянно на «больничном», в перманентном процессе решения своих личных вопросов (строительство нового особняка под Киевом забирало немало энергии, но, похоже, давало подзабытый драйв) – Коноплянка все дальше отдалялся и от «Шахтера», и от своей лебединой песни на футбольном поле. Не игравший с августа, он превратился в сбитого летчика, обузу. Нашего аналога «мадридского затворника» Бэйла. С той лишь разницей, кто у Гарета были действительно золотые времена перед тем, как он превратился в пародию на себя. У нашего героя таких времен, увы, не было.

И, по всей видимости, уже не будет. За рубежом на него уже нет спроса. И не мудрено, ведь не потянет уровень. В УПЛ еще могут позариться. По старой памяти. Очень старой, ведь интерес «Днепра-1» к Жене лишь этой памятью и зиждется. Но и там вряд ли будет тихое счастье, ведь для этого нужно вкалывать, а навыки давно атрофированы.

На поверку большое оказалось маленьким. Трансфер Коноплянки в «Шахтер» - полнейший провал. Теперь это уже точно и очевидно. Гора родила мышь. Но если «горняки» умоются и пойдут дальше, толком и не заметив потери бойца, сама «потеря», оказавшаяся у разбитого корыта, вряд ли уже когда-либо оклемается. Осень у патриарха наступила слишком рано.

Но кто ему доктор…

Валерий Василенко, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Kevko
    Kevko, 17.01.2022 16:22
    +4
    Статья - объективный анализ. Коноплянка давно уже не спортсмен. И таким уже не станет, чудес не бывает. Выберет наиболее денежный вариант из возможных независимо от того, будет играть или нет. В принципе привык за очень хорошие деньги полировать лавку
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 17.01.2022 17:28
    +2
    Стоматолог Клоппа, 17.01.2022 17:25
    Ты как всегда прав.

    ник -
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    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 17.01.2022 17:19
    +2
    Евгению всего 32. Так что может ещё поработать на родине - в Александрии или Минае.
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    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 17:12
    +2
    FunnyCat_____, 17.01.2022 17:09
    Мало минусов Тимофеючка , а кто первым будет? Повесели нас ?
    Первым будет Шахтёр, подачки бывают примерно раз в 5 лет, не гори.
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    joytok
    joytok, 17.01.2022 17:08 (изменен)
    +2
    Face Control, 17.01.2022 17:05
    Ты лучше за второе место переживай, а то и его скоро можете потерять, это не говоря о том, что скоро Металлист в вышку выйдет.
    Это будет
    1. Шахтёр
    2. Металлист
    3. Кривбасс
    4. Динамо
    5. ...
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    joytok
    joytok, 17.01.2022 17:07
    +2
    Шальке это его капец был...
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    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 17:05
    +2
    FunnyCat_____, 17.01.2022 17:03
    Сможет Мариуполь от ПерДива спасти ?
    Ты лучше за второе место переживай, а то и его скоро можете потерять, это не говоря о том, что скоро Металлист в вышку выйдет.
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    Стоматолог Клоппа
    Стоматолог Клоппа, 17.01.2022 17:33
    +1
    FunnyCat_____, 17.01.2022 17:31
    🤦‍♂️
    Я Олег
    Ты больно дерзкий здесь как я посмотрю, не дерзи и пиши по теме новости.
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    Стоматолог Клоппа
    Стоматолог Клоппа, 17.01.2022 17:28
    +1
    Alex86 1, 17.01.2022 17:28

    ник -
    Пасиб.
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    Стоматолог Клоппа
    Стоматолог Клоппа, 17.01.2022 17:25
    +1
    Alex86 1, 17.01.2022 17:18
    Вряд ли шахта сама рада платить такую з/п игроку, потому и зашевелился с поиском клуба вдруг, а так сидел бы до конца контракта $ качал, а вот в случае с арендой ... полагаю он скорее согласится и дальше лавочником быть в шахте, чем в марик даже железно в основу
    Ты как всегда прав.
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    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 17:17
    +1
    FunnyCat_____, 17.01.2022 17:15

    В прошлом году тоже самое слышал, а потом нытьё « раз в 5 лет, кризис, смена пАкалений»
    Ты ж знаешь , все зависит от Динамо и только от Динамо .
    все зависит от Динамо и только от Динамо
    ——————————————
    Мне кажется ты сам когда это писал — ржал.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 17:13
    +1
    joytok, 17.01.2022 17:08
    Это будет
    1. Шахтёр
    2. Металлист
    3. Кривбасс
    4. Динамо
    5. ...
    Примерно так, очень жду Металлист, они ой как автобусников любят.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 17.01.2022 17:00
    +1
    Face Control, 17.01.2022 16:55
    О, какие люди.
    .... и снова без охраны
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    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 16:55
    +1
    Alex86 1, 17.01.2022 16:14
    в упл сезон другой может и выдаст неплохие матчи, но не более
    О, какие люди.
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    GELO88
    GELO88, 17.01.2022 16:49
    +1
    Из Коноплянки выйдет хороший тренер, нужен хороший наставник.
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    xvalenok02
    xvalenok02, 17.01.2022 16:49
    +1
    Вообще-то нормальные болельщики сразу задались вопросом - а нафига он нужен в шахте?
    Поэтому слова василенко, что все болельщики Украины мечтали о его реинкарнации глупость.
    В остальном ни о чем.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 17:40
    0
    Face Control, 17.01.2022 17:38
    Так Шахтёр правда великий клуб с великой историей, чего нельзя о вас сказать.
    Сейчас бы сравнивать историю Динамо и шахтёра
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 17:38
    0
    FunnyCat_____, 17.01.2022 17:18
    Мне кажется тоже самое каждый раз когда ты пишешь что шахтёр - великий клуб
    Так Шахтёр правда великий клуб с великой историей, чего нельзя о вас сказать.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 17.01.2022 17:33
    0
    FunnyCat_____, 17.01.2022 17:28
    Эх, тогда точно капец славной команде Мариуполь , жалко как( нет)
    То такэ
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    Burevestnik
    Burevestnik, 17.01.2022 17:29
    0
    Ivan Vismutenko, 17.01.2022 17:19
    Евгению всего 32. Так что может ещё поработать на родине - в Александрии или Минае.
    кому-то всего лишь 32, а некоторым уже 32
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