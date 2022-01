ВИДЕО. Хуркач исполнил великолепный удар в падении в матче с Герасимовым

Польский теннисист Хуберт Хуркач пробился во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв в первом матче Егора Герасимова из Беларуси (6:3, 7:6, 6:7, 6:3).



В четвертой партии поляк исполнил фантастический удар с лета в падении, реализовав при этом скрытый матчбол.



«Да, он, наверное, в топ-4 моих ударов с лета в падении. Неплохо вышло. Очень хороший удар в важный момент. Очень доволен, что получилось», – прокомментировал этот эпизод Хуркач после завершения матча.



Во втором круге Australian Open 11-й сеяный сразится против француза Адриана Маннарино.

"That is 𝙞𝙣𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙗𝙡𝙚" 🤯



Hubert Hurkacz with an early contender for 𝐬𝐡𝐨𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 at the 2022 Australian Open 🙌#AusOpen | @HubertHurkacz pic.twitter.com/WOpioIxuGi