ВИДЕО. Хуркач исполнил великолепный удар в падении в матче с Герасимовым

Поляк сорвал аплодисменты на стадионе

  • 17.01.2022 15:28
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ВИДЕО. Хуркач исполнил великолепный удар в падении в матче с Герасимовым
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач пробился во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв в первом матче Егора Герасимова из Беларуси (6:3, 7:6, 6:7, 6:3).
 
В четвертой партии поляк исполнил фантастический удар с лета в падении, реализовав при этом скрытый матчбол. 
 
«Да, он, наверное, в топ-4 моих ударов с лета в падении. Неплохо вышло. Очень хороший удар в важный момент. Очень доволен, что получилось», – прокомментировал этот эпизод Хуркач после завершения матча.
 
Во втором круге Australian Open 11-й сеяный сразится против француза Адриана Маннарино.

Источник — Twitter

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