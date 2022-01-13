ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал нападающего Бернли

«Ньюкасл» объявил о трансфере форварда «Бернли» Криса Вуда. 30-летний новозеландец подписал контракт на 2,5 года.
Финансовая сторона сделки не раскрывается. Английская пресса отмечает, что за Вуда «сороки» заплатили около 30 млн евро.
В этом сезоне Вуд забил 3 мяча за 17 игр в АПЛ.
Ранее «Ньюкасл» купил защитника «Атлетико» Кирана Триппьера.
All Black and White. 🇳🇿— Newcastle United FC (@NUFC) January 13, 2022
Welcome, @officialcwood! ⚫️⚪️
Источник — Sport.ua
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