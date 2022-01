ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал нападающего Бернли

«Ньюкасл» объявил о трансфере форварда «Бернли» Криса Вуда. 30-летний новозеландец подписал контракт на 2,5 года.

Финансовая сторона сделки не раскрывается. Английская пресса отмечает, что за Вуда «сороки» заплатили около 30 млн евро.

В этом сезоне Вуд забил 3 мяча за 17 игр в АПЛ.

Ранее «Ньюкасл» купил защитника «Атлетико» Кирана Триппьера.

All Black and White. 🇳🇿



Welcome, @officialcwood! ⚫️⚪️