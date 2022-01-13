ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал нападающего Бернли

«Сороки» усилились Крисом Вудом

  • 13.01.2022 13:01
  • 886 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал нападающего Бернли
© ФК Ньюкасл

«Ньюкасл» объявил о трансфере форварда «Бернли» Криса Вуда. 30-летний новозеландец подписал контракт на 2,5 года.

Финансовая сторона сделки не раскрывается. Английская пресса отмечает, что за Вуда «сороки» заплатили около 30 млн евро.

В этом сезоне Вуд забил 3 мяча за 17 игр в АПЛ.

Ранее «Ньюкасл» купил защитника «Атлетико» Кирана Триппьера.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 13.01.2022 13:15
    +4
    30 лямов за 30-летнего новозеландца… сумасшедшая АПЛ
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 13.01.2022 13:57
    +1
    Респект шейхам из Ньюкасла! Поддерживают такие бедные клубы, как Бернли...
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 13.01.2022 13:19
    +1
    VikyKrasotulechka, 13.01.2022 13:15
    Это же не уселение!! Непонятный трасфер...
    Полностью согласен, особенно за такие деньги.
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 13.01.2022 13:15
    +1
    Это же не уселение!! Непонятный трасфер...
    Ссылка
    kryakr
    online
    kryakr, 13.01.2022 14:03
    0
    я понял у Вуда была клаусула 30 лямов, реальная цена намного меньше, а шейхи не стали торговаться, быстро нашли замену Калуму Вилсону
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    vitaha33
    vitaha33, 13.01.2022 13:42
    0
    johndow, 13.01.2022 13:15
    30 лямов за 30-летнего новозеландца… сумасшедшая АПЛ
    Його вартість на трансферматкеті 6млн, зважаючи на вік, хоча він дуже класний форвард
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    VK-Sport
    VK-Sport, 13.01.2022 13:26
    0
    Не плохой трансфер. Вуд очень опытный и адаптирован к АПЛ, который сразу будет давать результат без адаптации и риска что не заиграет. Сорокам это как раз сейчас и необходимо, чтобы не вылететь из АПЛ. Статистика Вуда хорошая, учитывая что Бернли даже не середняк. 4 сезона подряд забивал не меньше 10 мячей за сезон.
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