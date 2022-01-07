ОФИЦИАЛЬНО: Киран Триппьер — игрок Ньюкасла

Контракт футболиста с английским клубом рассчитан на 2,5 года

  • 07.01.2022 10:36
  • 1055 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Киран Триппьер — игрок Ньюкасла
© ФК Ньюкасл. Киран Триппьер

31-летний английский правый защитник Киран Триппьер перешел из мадридского «Атлетико» в «Ньюкасл».

Сумма трансфера не разглашается. Контракт футболиста с «сороками» рассчитан на 2,5 года.

«Я знаю, что впереди у нас много работы, но я хорошо знаю требования Премьер-лиги и знаю, какой это замечательный клуб с очень талантливыми игроками. Не могу дождаться, чтобы приступить к делу», — прокомментировал Киран свой трансфер.

Триппьер защищал цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заплатит за футболиста €14,4 миллиона.

Источник — ФК Ньюкасл

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 07.01.2022 10:56
    -1
    нюкасл юнайтед подхватил ганарепир, сифилимер, хламидир и трипер - команда собрана из возратных знатоков своего дела))) бойтесь соперники нюкасл идет на проникновение!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности