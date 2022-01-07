ОФИЦИАЛЬНО: Киран Триппьер — игрок Ньюкасла

31-летний английский правый защитник Киран Триппьер перешел из мадридского «Атлетико» в «Ньюкасл».

Сумма трансфера не разглашается. Контракт футболиста с «сороками» рассчитан на 2,5 года.

«Я знаю, что впереди у нас много работы, но я хорошо знаю требования Премьер-лиги и знаю, какой это замечательный клуб с очень талантливыми игроками. Не могу дождаться, чтобы приступить к делу», — прокомментировал Киран свой трансфер.

Триппьер защищал цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заплатит за футболиста €14,4 миллиона.