Триппьер прибыл в Ньюкасл для завершения трансфера

Контракт футболиста с английским клубом будет рассчитан на 2,5 года

  • 07.01.2022 09:38
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Триппьер прибыл в Ньюкасл для завершения трансфера
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний правый защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер прибыл в «Ньюкасл» на медосмотр перед подписанием контракта с английским клубом.

Сумма трансфера составит €14,4 миллиона. Контракт будет рассчитан да 2,5 года.

Ожидается, что в январе «Ньюкасл» осуществит еще несколько трансферов, которые помогут клубу в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Триппьер защищает цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах.

Источник — Goal.com

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