Триппьер прибыл в Ньюкасл для завершения трансфера

31-летний правый защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер прибыл в «Ньюкасл» на медосмотр перед подписанием контракта с английским клубом.

Сумма трансфера составит €14,4 миллиона. Контракт будет рассчитан да 2,5 года.

Ожидается, что в январе «Ньюкасл» осуществит еще несколько трансферов, которые помогут клубу в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Триппьер защищает цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах.