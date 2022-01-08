Канада обыграла Россию и завоевала путевку в финал ATP Cup

В финале североамериканцы сыграют против испанцев

  • 08.01.2022 13:12
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  • 1 комментарий
Канада обыграла Россию и завоевала путевку в финал ATP Cup
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Состоялась вторая полуфинальная встреча в рамках турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.
 
Сборная Канады в парном матче обыграла действующих чемпионов команду России.
 
В финале североамериканцы сыграют против испанцев. Матчевое противостояние за титул состоится в воскресенье.
 
ATP Cup. Полуфинал

Россия – Канада – 1:2

Денис Шаповалов (Канада) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 5:7, 6:4
Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:0
Денис Шаповалов / Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниил Медведев / Роман Сафиуллин (Россия) – 4:6, 7:5, 10-7

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 08.01.2022 13:49
    0
    Победа Канады была чуть более вероятна, что и случилось. Но теннис был интересным. Командам спасибо за интригу.
    Но в финале будет сложнее. Там может до пары и не дойти
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