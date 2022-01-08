Канада обыграла Россию и завоевала путевку в финал ATP Cup

Состоялась вторая полуфинальная встреча в рамках турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.
Сборная Канады в парном матче обыграла действующих чемпионов команду России.
В финале североамериканцы сыграют против испанцев. Матчевое противостояние за титул состоится в воскресенье.
ATP Cup. Полуфинал
Россия – Канада – 1:2
Денис Шаповалов (Канада) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 5:7, 6:4
Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:0
Денис Шаповалов / Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниил Медведев / Роман Сафиуллин (Россия) – 4:6, 7:5, 10-7
Who will be the 2022 #ATPCup champions? 🏆— ATPCup (@ATPCup) January 8, 2022
Источник — Sport.ua
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Но в финале будет сложнее. Там может до пары и не дойти
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