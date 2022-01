Канада обыграла Россию и завоевала путевку в финал ATP Cup

Состоялась вторая полуфинальная встреча в рамках турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.



Сборная Канады в парном матче обыграла действующих чемпионов команду России.



В финале североамериканцы сыграют против испанцев. Матчевое противостояние за титул состоится в воскресенье.



ATP Cup. Полуфинал

Россия – Канада – 1:2

Денис Шаповалов (Канада) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 5:7, 6:4

Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:0

Денис Шаповалов / Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниил Медведев / Роман Сафиуллин (Россия) – 4:6, 7:5, 10-7

Who will be the 2022 #ATPCup champions? 🏆