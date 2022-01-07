Справились без Надаля. Определился первый финалист ATP Cup

Команда Испании будет сражаться за трофей

  • 07.01.2022 13:07
  • 410 просмотров
  • 2 комментария
Справились без Надаля. Определился первый финалист ATP Cup
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баутиста-Агут

Состоялась первая полуфинальная встреча в рамках турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.

Сборная Испании в двух одиночных матчах оказалась сильнее Польши.

Во втором полуфинале завтра сыграют команды России и Канады. Финал состоится в воскресенье. 

Отметим, что в первых двух розыгрышах турнира команда Испании доходила до финала и полуфинала.

ATP Cup. Полуфинал

Испания – Польша – 2:0

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Ян Зелиньский (Польша) – 6:2, 6:1
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(6), 2:6, 7:6(5)

ATP Cup-2022. Расписание и результаты

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 07.01.2022 13:10
    +1
    Если канадцы выйдут будет супер финал
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    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 07.01.2022 13:46
    0
    Spectra, 07.01.2022 13:10
    Если канадцы выйдут будет супер финал
    Быстрее всего второй финалист будет определен в паре. Там шансы 50/50
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