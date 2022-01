Справились без Надаля. Определился первый финалист ATP Cup

Состоялась первая полуфинальная встреча в рамках турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.

Сборная Испании в двух одиночных матчах оказалась сильнее Польши.

Во втором полуфинале завтра сыграют команды России и Канады. Финал состоится в воскресенье.

Отметим, что в первых двух розыгрышах турнира команда Испании доходила до финала и полуфинала.

ATP Cup. Полуфинал

Испания – Польша – 2:0

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Ян Зелиньский (Польша) – 6:2, 6:1

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(6), 2:6, 7:6(5)

Spanish SCENESSS 🇪🇸



Two years after their first appearance, it's another @ATPCup final for Spain! pic.twitter.com/6w4jAAMsRa