Справились без Надаля. Определился первый финалист ATP Cup

Состоялась первая полуфинальная встреча в рамках турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.
Сборная Испании в двух одиночных матчах оказалась сильнее Польши.
Во втором полуфинале завтра сыграют команды России и Канады. Финал состоится в воскресенье.
Отметим, что в первых двух розыгрышах турнира команда Испании доходила до финала и полуфинала.
ATP Cup. Полуфинал
Испания – Польша – 2:0
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Ян Зелиньский (Польша) – 6:2, 6:1
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(6), 2:6, 7:6(5)
ATP Cup-2022. Расписание и результаты
Spanish SCENESSS 🇪🇸— Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2022
Two years after their first appearance, it's another @ATPCup final for Spain! pic.twitter.com/6w4jAAMsRa
Источник — Sport.ua
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