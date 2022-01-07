Украинский полузащитник Руслан Малиновский назван лучшим игроком «Аталанты» в декабре 2021 года.
В прошлом месяце Малиновский забил 2 гола в 4 матчах за команду из Бергамо.
Всего в текущем сезоне Малиновский провел 5 голов и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Аталанту», если учитывать все турниры.
На данный момент «Аталанта» занимает 4-ю позицию в Серии А.
Il vostro Player of the Month di dicembre è... 🥁 Malinovskyi! 💣 Complimenti, Ruslan!! 💪🏼— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 7, 2022
Your #AtalantaPOTM for December is... 🥁 #Malinovskyi! 🦿 Well deserved, Ruslan!! 👏
Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/rEVGiMa5Uu
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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