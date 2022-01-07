Малиновский назван лучшим игроком Аталанты в декабре

В прошлом месяце Руслан забил 2 гола в 4 матчах за команду из Бергамо

  • 07.01.2022 19:30
  • 1085 просмотров
  • 3 комментария
Малиновский назван лучшим игроком Аталанты в декабре
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский назван лучшим игроком «Аталанты» в декабре 2021 года.

В прошлом месяце Малиновский забил 2 гола в 4 матчах за команду из Бергамо.

Всего в текущем сезоне Малиновский провел 5 голов и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Аталанту», если учитывать все турниры.

На данный момент «Аталанта» занимает 4-ю позицию в Серии А.

Источник — ФК Аталанта Бергамо

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    fedd1979, 07.01.2022 19:46
    +6
    Ось. Який уже раз. А дехто тут стверджує, що він не є системоутворюючим гравцем "Аталанти" і навіть більше - порівнює його з Міранчуком
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    bonv
    bonv, 07.01.2022 20:03
    +3
    Респект.
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:26
    0
    Логично!
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