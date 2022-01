Украинский полузащитник Руслан Малиновский назван лучшим игроком «Аталанты» в декабре 2021 года.

В прошлом месяце Малиновский забил 2 гола в 4 матчах за команду из Бергамо.

Всего в текущем сезоне Малиновский провел 5 голов и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Аталанту», если учитывать все турниры.

На данный момент «Аталанта» занимает 4-ю позицию в Серии А.

Il vostro Player of the Month di dicembre è... 🥁 Malinovskyi! 💣 Complimenti, Ruslan!! 💪🏼



Your #AtalantaPOTM for December is... 🥁 #Malinovskyi! 🦿 Well deserved, Ruslan!! 👏



Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/rEVGiMa5Uu