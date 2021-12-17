ВИДЕО. Что случилось? Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван

Матч между «Парижем» и «Лионом» в 1/32 финала Кубка Франции был прерван в начале второго тайма.
Игра была остановлена при счете 1:1 из-за беспорядков на трибунах.
Команды сыграли один тайм, и затем начались массовые драки между фанатами, которые вели себя агрессивно, жгли и бросали на поле файеры, а также выбегали на поле.
Второй тайм в этот день сыгран не будет, дальнейшие решения будет принимать французская федерация футбола.
ВИДЕО. Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван
This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB— Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Лаура, 7 мин.
ГОЛ! 1:1. Дембеле, 44 мин.
Источник — Sport.ua
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