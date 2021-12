ВИДЕО. Что случилось? Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван

Матч между «Парижем» и «Лионом» в 1/32 финала Кубка Франции был прерван в начале второго тайма.

Игра была остановлена при счете 1:1 из-за беспорядков на трибунах.

Команды сыграли один тайм, и затем начались массовые драки между фанатами, которые вели себя агрессивно, жгли и бросали на поле файеры, а также выбегали на поле.

Второй тайм в этот день сыгран не будет, дальнейшие решения будет принимать французская федерация футбола.

ВИДЕО. Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван

