ВИДЕО. Что случилось? Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван

Игра была остановлена при счете 1:1 из-за беспорядков на трибунах

  • 17.12.2021 23:59
  • 301 просмотр
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ВИДЕО. Что случилось? Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван
© Twitter

Матч между «Парижем» и «Лионом» в 1/32 финала Кубка Франции был прерван в начале второго тайма.

Игра была остановлена при счете 1:1 из-за беспорядков на трибунах.

Команды сыграли один тайм, и затем начались массовые драки между фанатами, которые вели себя агрессивно, жгли и бросали на поле файеры, а также выбегали на поле.

Второй тайм в этот день сыгран не будет, дальнейшие решения будет принимать французская федерация футбола.

ВИДЕО. Матч Парижа и Лиона в Кубке Франции прерван

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Лаура, 7 мин.

ГОЛ! 1:1. Дембеле, 44 мин.

Источник — Sport.ua

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