ВИДЕО. Защитник Арсенала с битой отбился от грабителей

Защитник «Арсенала» Габриэл подвергся нападению.

Двое злоумышленников преследовали автомобиль футболиста, затем проникли в гараж. Грабители в масках требовали у Габриэла ключи от его машины, мобильный телефон и часы. Но футболист смог дать отпор нападавшим, ударил одного по лицу, другой сбежал.

Напавшего приговорили к пяти годам лишения свободы.