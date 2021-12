ВИДЕО. Защитник Арсенала с битой отбился от грабителей

Защитник «Арсенала» Габриэл подвергся нападению.

Двое злоумышленников преследовали автомобиль футболиста, затем проникли в гараж. Грабители в масках требовали у Габриэла ключи от его машины, мобильный телефон и часы. Но футболист смог дать отпор нападавшим, ударил одного по лицу, другой сбежал.

Напавшего приговорили к пяти годам лишения свободы.

O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, lutou com um ladrão, que estava armado com um taco de beisebol, que tentava roubar sua Mercedes de £ 45 mil em sua garagem.



