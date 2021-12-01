ВИДЕО. Защитник Арсенала с битой отбился от грабителей

Защитник «Арсенала» Габриэл подвергся нападению.
Двое злоумышленников преследовали автомобиль футболиста, затем проникли в гараж. Грабители в масках требовали у Габриэла ключи от его машины, мобильный телефон и часы. Но футболист смог дать отпор нападавшим, ударил одного по лицу, другой сбежал.
Напавшего приговорили к пяти годам лишения свободы.
O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, lutou com um ladrão, que estava armado com um taco de beisebol, que tentava roubar sua Mercedes de £ 45 mil em sua garagem.— Tiro de Canto (@TiroDiCanto) November 30, 2021
😱pic.twitter.com/fyzkqAeW0m
Источник — Daily Mail
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