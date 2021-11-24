Шанс для Зинченко. Украинец - в основе Ман Сити на битву с Месси и Мбаппе

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - ПСЖ украинский защитник Александр Зинченко выйдет в основе хозяев.
Команда Хосепа Гвардиолы еще не гарантировала себе выход в плей-офф. Зинченко придется встретиться с опасным трио ПСЖ Неймар - Мбаппе - Месси.
При этом на схеме указано, что украинец сыграет не слева в обороне, а в полузащите.
Your City XI to face PSG! 💪— Manchester City (@ManCity) November 24, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Zinchenko, Mahrez, Bernardo, Sterling
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Jesus, Laporte, Fernandinho, Palmer, McAtee#ManCity pic.twitter.com/Hg7235LqbM
Источник — Sport.ua
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