Шанс для Зинченко. Украинец - в основе Ман Сити на битву с Месси и Мбаппе

Защитник получил возможность выйти в основе

  • 24.11.2021 20:48
  • 1668 просмотров
  • 5 комментариев
Шанс для Зинченко. Украинец - в основе Ман Сити на битву с Месси и Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - ПСЖ украинский защитник Александр Зинченко выйдет в основе хозяев.

Команда Хосепа Гвардиолы еще не гарантировала себе выход в плей-офф. Зинченко придется встретиться с опасным трио ПСЖ Неймар - Мбаппе - Месси.

При этом на схеме указано, что украинец сыграет не слева в обороне, а в полузащите.


 

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 20:52
    +5
    Нифига себе еще и в полузащите! Вот это аванс доверия от Пепа. Надеюсь, Зина не подведет.
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    anonymous
    anonymous, 24.11.2021 21:04
    +2
    Хороший привід подивитися футбол
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    Nordenus
    Nordenus, 24.11.2021 21:27
    +1
    Зина только не налажай... такой шанс тебе дают
    Ссылка
    UPL
    UPL, 24.11.2021 21:28
    0
    Йолки палки! А я на Сіті поставив!))))
    Ссылка
    Empty
    Empty, 24.11.2021 21:25
    0
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 20:52
    Нифига себе еще и в полузащите! Вот это аванс доверия от Пепа. Надеюсь, Зина не подведет.
    Любит пеп Зинченко .. хоть и зиня хорош
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