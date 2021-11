Босния и Герцеговина

В субботу, 13 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии.

Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Для Украины выгодна ничья в этом матче. При таком результате подопечных Александра Петракова в последнем туре устроит ничья в выездной игре против Боснии.

Босния – Финляндия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

OFFICIAL | Bosnia-Herzegovina starting XI vs Finland.



The major news for BIH is that Dzeko is out following his recent injury trouble.



🇧🇦🇫🇮#BIHFIN #WCQ2022 #UEFA pic.twitter.com/nVofQf2WOE