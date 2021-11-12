В субботу, 13 ноября, состоится группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Боснии и Герцеговины примет команду Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Босния и Герцеговина

Решающий матч для команд за выход в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре. Босния и Герцеговина после шести туров имеет 7 очков в активе и занимает четвертое место в группе D. Несмотря на такое положение, у боснийцев еще есть шансы занять второе место, для этого нужно обыгрывать Финляндию, а затем просто не уступить Украине.

Подопечные Ивайло Петева не очень удачно проводят этот отборочный турнир. В первом туре боснийцы на выезде сыграли вничью с Финляндией (2:2), затем было минимальное поражение от Франции, а в следующей игре команда уже отобрала очки у французов. Единственную победу Босния и Герцеговина одержала над Казахстаном (2:0). В остальных матчах были ничьи (2:2) с Казахстаном и с Украиной (1:1).

В преддверии матчей с Финляндией и Украиной повреждение в расположении команды получил звездный форвард Боснии - Эдин Джеко, однако футболист попал в заявку сборной и, возможно, сыграет в этих матчах.

Финляндия

Финляндия задала неплохую планку в группе D, ниже которой не опускается. В первых трех турах коллектив Маркку Канервы набрал 5 очков, сыграв вничью с Боснией и Украиной, а также победив Казахстан (1:0). В отличии от боснийцев финны дважды обыграли Казахстан, однако потерпели два поражения (1:2 от Украины, 0:2 от Франции).

Сейчас в активе сборной Финляндии 8 очков, однако после игры с Боснией команде еще предстоит встреча с Францией. Таким образом, именно игра с боснийцами является ключевой для Теэму Пукки и компании. Финнам нужно побеждать боснийцев, затем давать бой и набирать очки с Францией, а также надеяться на ничью Украины и Боснии. При разных вариантах команда Финляндии может занять второе место.

История встреч

Команды между собой играли четыре раза. Дважды победили боснийцы. Еще по разу выиграли финны и команды сыграли вничью. В первом поединка отбора чемпионата мира в Хельсинки встреча завершилась в голевую ничью 2:2.

13 ноября, суббота