Босния и Герцеговина
0 : 0
Финляндия
13.11.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Босния – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Важный поединок главных соперников сборной Украины

  • 12.11.2021 15:28
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Босния – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
© Sportskeeda

В субботу, 13 ноября, состоится группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Боснии и Герцеговины примет команду Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Босния и Герцеговина

Решающий матч для команд за выход в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре. Босния и Герцеговина после шести туров имеет 7 очков в активе и занимает четвертое место в группе D. Несмотря на такое положение, у боснийцев еще есть шансы занять второе место, для этого нужно обыгрывать Финляндию, а затем просто не уступить Украине.

Подопечные Ивайло Петева не очень удачно проводят этот отборочный турнир. В первом туре боснийцы на выезде сыграли вничью с Финляндией (2:2), затем было минимальное поражение от Франции, а в следующей игре команда уже отобрала очки у французов. Единственную победу Босния и Герцеговина одержала над Казахстаном (2:0). В остальных матчах были ничьи (2:2) с Казахстаном и с Украиной (1:1). 

В преддверии матчей с Финляндией и Украиной повреждение в расположении команды получил звездный форвард Боснии - Эдин Джеко, однако футболист попал в заявку сборной и, возможно, сыграет в этих матчах.

Финляндия

 

Финляндия задала неплохую планку в группе D, ниже которой не опускается. В первых трех турах коллектив Маркку Канервы набрал 5 очков, сыграв вничью с Боснией и Украиной, а также победив Казахстан (1:0). В отличии от боснийцев финны дважды обыграли Казахстан, однако потерпели два поражения (1:2 от Украины, 0:2 от Франции).

Сейчас в активе сборной Финляндии 8 очков, однако после игры с Боснией команде еще предстоит встреча с Францией. Таким образом, именно игра с боснийцами является ключевой для Теэму Пукки и компании. Финнам нужно побеждать боснийцев, затем давать бой и набирать очки с Францией, а также надеяться на ничью Украины и Боснии. При разных вариантах команда Финляндии может занять второе место.

 

История встреч

Команды между собой играли четыре раза. Дважды победили боснийцы. Еще по разу выиграли финны и команды сыграли вничью. В первом поединка отбора чемпионата мира в Хельсинки встреча завершилась в голевую ничью 2:2.

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13 ноября, суббота

Босния и Герцеговина – Финляндия
Зеница. Стадион «Билино Поле». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1

Источник — Sport.ua

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